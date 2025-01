Juez federal bloquea orden ejecutiva de Trump contra ciudadanía por nacimiento

Un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que niega la ciudadanía estadounidense a los hijos de padres que viven en el país ilegalmente, calificándola de “descaradamente inconstitucional” durante la primera audiencia de un esfuerzo multiestatal para desafiar la orden.

La 14ª Enmienda de la Constitución promete ciudadanía a quienes nazcan en suelo estadounidense, una medida ratificada en 1868 para garantizar la ciudadanía a los ex esclavos después de la Guerra Civil. Pero en un esfuerzo por frenar la inmigración ilegal, Trump emitió la orden ejecutiva justo después de jurar su segundo mandato el lunes.

La orden negaría la ciudadanía a aquellos nacidos después del 19 de febrero cuyos padres se encuentren en el país ilegalmente. También prohíbe a las agencias estadounidenses emitir cualquier documento o aceptar cualquier documento estatal que reconozca la ciudadanía para esos niños.

La orden de Trump generó impugnaciones legales inmediatas en todo el país, con al menos cinco demandas interpuestas por 22 estados y varios grupos de derechos de los inmigrantes. Una demanda interpuesta por Washington, Arizona, Oregon e Illinois fue la primera en ser vista, según informa AP.

“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara como en este”, dijo el juez de distrito John Coughenour a un abogado del Departamento de Justicia. “Esta es una orden manifiestamente inconstitucional”.

La decisión impide que la administración Trump tome medidas para implementar la orden ejecutiva durante 14 días. Mientras tanto, las partes presentarán más argumentos sobre los méritos de la orden de Trump. Coughenour programó una audiencia para el 6 de febrero para decidir si la bloqueará a largo plazo mientras avanza el caso.

Imagen

CIUDADANÍA POR NACIMIENTO

Estados Unidos es uno de los 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento (el principio del jus soli o “derecho del suelo”). La mayoría se encuentran en el continente, como Canadá y México también.

La Decimocuarta Enmienda fue ratificada en 1868, después de la Guerra Civil, para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y a los afroamericanos libres. Establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

La orden de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

El jueves, al defender a los estados, el fiscal general adjunto de Washington, Lane Polozola, calificó eso de “absurdo” y señaló que ni quienes han inmigrado ilegalmente ni sus hijos son inmunes a la ley estadounidense.

“¿No están sujetos a las decisiones de los tribunales de inmigración? ¿No deben cumplir la ley mientras estén aquí?”, preguntó Polozola.

“La orden ejecutiva afectará a cientos de miles de ciudadanos de todo el país que perderán su ciudadanía bajo esta nueva norma. Los nacimientos no pueden suspenderse mientras el tribunal considera este caso”, agregó Polozola.

El fiscal general de Washington, Nick Brown, dijo después a los periodistas que no le sorprendía que Coughenour tuviera poca paciencia con la posición del Departamento de Justicia, considerando que la Cláusula de Ciudadanía surgió de uno de los capítulos más oscuros de la ley estadounidense, la decisión Dred Scott de 1857 de la Corte Suprema, que sostuvo que los afroamericanos, ya fueran esclavizados o libres, no tenían derecho a la ciudadanía.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO