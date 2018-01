Juan Velit sobre Estados Unidos: Los conflictos se agudizarán este año [OPINIÓN]

En el segundo año de gobierno de Donald Trump no habrá cambios sustantivos en la política norteamericana ni tampoco en la exterior. El republicano ya ha dado pruebas evidentes y palpables de que es un outsider no solo en la política sino también en la diplomacia. Creo que varios conflictos actuales (Corea del Norte, Palestina, Irán, Siria, etc.) continuarán agudizándose.

El manejo de las relaciones internacionales de Trump ocasiona también un alejamiento de EE.UU. de Europa, Medio Oriente y África. Cabe precisar que en este último caso varios países africanos han emitido un comunicado conjunto para reprochar sus comentarios despectivos contra sus naciones.

Es así que estos vacíos de liderazgo están siendo ocupados por Vladímir Putin. En Siria, por ejemplo, el mandatario ruso es visto como un ícono político por estar cerca de derrotar al Estado Islámico. Y esto forma parte de una estrategia geopolítica rusa para abarcar más territorios en Medio Oriente. Todo este aislamiento de EE.UU. ocasionado por Trump conlleva a que en el mundo haya mayor presencia de Rusia y China, inclusive.