Un nuevo episodio en la crisis de España se ha registrado hoy tras la declaración unilateral de independencia proclamada por Cataluña. El anunció conllevó a que el senado español apruebe las medidas presentadas por el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, para cesar al gobierno catalán y convocar a elecciones.

El analista internacional, Juan Velit, manifestó a Perú21 que Carles Puigdemont, presidente regional de Cataluña, ha dado pasos no calculados "empujado más por la emoción que por el realismo político. Puigdemont no ha tenido el sentido del cálculo político".

"Digo por la emoción porque Cataluña se ha sentido subyugada por el gobierno de España, especialmente en los años del régimen del general Francisco Franco. Y, en los últimos tiempos, uno de los reclamos de los catalanes es que le daban al fisco 19% de su presupuesto general y era casi la región que aportaba mayor cantidad de dinero. Ellos consideran que España les devolvió a ellos muy poco en lo referido a medidas sociales, políticas y económicas. Ese es un factor emocional muy fuerte", nos explicó el experto.

"Y en lo referido al realismo político", prosiguió Juan Velit, "este anunció de Cataluña conlleva a que sea muy difícil que lo reconozca otro estado europeo. Van a enfrentar en adelante situaciones que para ellos era evidentemente desconocidas como por ejemplo no pueden pertenecer al banco europeo".

Internacionalista afirma que hay que respetar las propias decisiones. Internacionalista analiza la situación en España tras la declaración unilteral de independencia (Perú21). Internacionalista afirma que hay que respetar las propias decisiones.

¿La declaración unilateral de independencia de Cataluña es válida legalmente?

-En principio creo que no. No hay legalidad en la convocatoria a referéndum dado a que España no la consideró válida. Al proclamar Cataluña la secesión, van a entrar a una suerte de limbo porque ni España le reconoce la autonomía ni tampoco los países de Europa.

¿Qué ocurrirá en adelante entre Cataluña y España?



-Opino que como Cataluña no tiene una fuerza armada, se podría dar pie a conflictos con España en el futuro. Porque Madrid no va a permitir que Cataluña se independice. Y aplicará medidas muy fuertes, muy duras (para impedirlo). Y en alguno de estos casos, utilizará los recursos militares que tienen. Precisamente, España tiene la posibilidad de aplicar la fuerza, como el uso del Ejército para ocupar Cataluña. En la eventualidad que ello ocurra, yo no sé cuál sería la respuesta de Cataluña. Podrían incluso responder con acciones aisladas, como acciones de guerrillas.

El uso de la fuerza por parte del gobierno español se ha visto el 1 de octubre para durante la consulta. Su actuar fue violento y cuestionado a nivel internacional...

-La opinión pública internacional dijo al unísono que la aplicación de la fuerza fue excesiva contra Cataluña. Actualmente, la gente se empieza a preguntar cuál será la respuesta de Cataluña en caso España aplicara la fuerza militar formal. Por eso señalo, solo como supuesto y especulando, los catalanes podrían responder con una guerrilla para defenderse. Asimismo, la búsqueda de independencia es un tema que puede dar pie a que otras zonas de otros países puedan buscar la independencia. Como en Canadá, en Europa e incluso América Latina.

¿Qué ocurrirá en adelante en España tras la intervención del gobierno español en Cataluña?

-No estoy seguro en lo sucesivo pero creo que se generará una situación de tensión con Cataluña. Podría registrarse una constante manifestación entre ambos estados. ¿Y en qué degeneraría eso? No tengo idea. No se olvide que la guerra de 1870 en los EE.UU. fue por la misma razón y terminó en una guerra civil que marcó la historia de Norteamérica.

¿Y qué requiere Cataluña para que sea reconocida una república independiente?

-Aceptación de los otros estados. Pero actualmente no la aceptan como tal. También lo ha dicho Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que a nombre del organismo internacional no aceptará la secesión de Cataluña. Igualmente ocurre con la Unión Europea. Si se diera este reconocimiento, Cataluña tendría un sustento jurídico, mucho más solido, especialmente desde el Derecho Internacional. Pero ahora no tiene un sustento fuerte. Ni a nivel internacional y menos a nivel europeo.

El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, indicó que es necesario "desescalar" la tensión política actual (Efe). Carles Puigdemont, presidente regional de Cataluña, ha dado pasos no calculados, según analista. Efe

Ni tampoco lo tiene a nivel político pues un poco más de la mitad del parlamento catalán votó a favor de la independencia (70 de 135 parlamentarios) y a nivel ciudadano (menos del 40% participó en el referéndum)....

-Eso que has manifestado, le quita legitimidad política a la independencia catalana. Le quita fuerza política y el impacto que necesita un estado. Cataluña no tiene consenso político ni el de sus ciudadanos. Y eso debilita su posición.