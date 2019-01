Corte Suprema prohíbe a Juan Guaidó salir de Venezuela y congela sus cuentas | FOTOS

Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), de línea oficialista, prohibió al autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó , salir del país y congeló sus cuentas, al ser investigado por "usurpar" las funciones del mandatario Nicolás Maduro.

La Sala Plena ordenó la "prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación" y de transacción de bienes, además del bloqueo de cuentas, dijo el presidente del TSJ, Maikel Moreno, al acoger una solicitud hecha más temprano por el fiscal general, el chavista Tarek William Saab.

Vea también Avión ruso llega a Venezuela y alimenta conjeturas en plena crisis política

La corte aceptó igualmente "el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero" que posea el líder opositor "en el territorio venezolano", agregó Moreno en una breve declaración ante la prensa.

Previamente, tras conocer la solicitud del fiscal ante el TSJ, Guaidó dijo no sorprenderse, por considerar que la medida forma parte de una cadena de "amenazas" contra él y el Parlamento de mayoría opositora, del cual es su presidente.

Vea también Estados Unidos evalúa abrir un corredor humanitario en Venezuela

"No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que 'nada nuevo bajo el sol'. Lamentablemente, es un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", sostuvo.

Guaidó, de 35 años, se autojuramentó el pasado 23 de enero luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador" por asumir el 10 de enero un segundo mandato que considera ilegítimo por ser resultado de elecciones denunciadas como "fraudulentas".

Fuente: AFP

TE PUEDE INTERESAR: