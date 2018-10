Juan Claudio Lechín: “Socialismo puede arrasar con Brasil”

Hoy millones de electores brasileños escogerán al nuevo presidente del país. Los dos favoritos a ganar los comicios son el ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad. Para conocer más de ambos candidatos conversamos con el escritor boliviano y analista internacional Juan Claudio Lechín .

Brasil está viviendo uno de los comicios más polarizados de su historia, que amenaza con dividir a la sociedad.

Es cierto. La sociedad brasileña se ha ido polarizando por las elecciones, pero yo no estaría tan preocupado por eso, porque vemos componentes auténticos de democracia de parte del público. Por ejemplo, después del ataque a Bolsonaro, hubo una subida en el voto a su favor que salió de los que apoyaban a la izquierda. Con esto vemos que la polarización no es tan rígida y se podría inferir que las propuestas electorales sensibilizan a la gente. Cuando la sociedad está verdaderamente polarizada, con consignas ideológicas muy rígidas, no hay espacio para la emoción ni para la reflexión.

Sin embargo, Bolsonaro es rechazado por un gran sector de la población y el voto en su contra es muy alto.

En verdad, los dos candidatos tienen un voto contrario muy alto. Sin embargo, hemos visto en México que, pese al alto voto en contra que tenía López Obrador, ganó las elecciones con un respaldo del 53%. En el caso de Brasil, la polarización de la sociedad, me da la impresión, se debe a una ola regional donde el populismo ha ido ganando mucho espacio, tanto el populismo de derecha de Bolsonaro, como el de izquierda de Haddad y el Partido de los Trabajadores (PT).

Entonces, ¿los brasileños tendrán que elegir entre dos proyectos populistas?

Sí, los dos son populistas, pero aquí es importante decir que los populismos no son proyectos democráticos. Son, más bien, proyectos que quitan a la democracia sus estructuras y la desmontan. Aunque algunos analistas quieren edulcorar estos proyectos, el resultado de los populismos en América Latina es tajante: entra como democrático y torna la sociedad hacia una autocracia muy dura. En el caso de Brasil, esto ya se está advirtiendo, pues en su propuesta, Bolsonaro habla de volver a la época de oro de la dictadura y Haddad habla de volver a la época de oro de Lula.

En ese contexto, ¿qué diferencia a ambas propuestas?

La época de oro de Lula, que aparece como una etapa donde se redujo la pobreza, se debió sobre todo al alza de los precios internacionales de las materias primas. En cambio, la época de oro de la dictadura militar estaba hecha por la inversión extranjera y el desarrollismo. En el caso del PT, a medida que la sociedad avance bajo su mando, no me cabe duda de que el curso de ese desarrollismo será hacia una dictadura del modelo venezolano, pero en el caso de la derecha, el camino será hacia el autoritarismo con inversión. Sin embargo, aquí no hay que perder de vista un elemento muy importante, y es quién está detrás de cada candidato.

¿Y quién está detrás?

Haddad es un marxista ortodoxo y Bolsonaro es un militar de origen y un político. Tenemos coincidentemente en ambos casos un apoyo internacional. Haddad es respaldado por el grupo antioccidental: Cuba, Rusia, China, que están en la sombra como lo estuvieron también para Lula; y en el caso de Bolsonaro, su respaldo es de Estados Unidos.

¿Qué ofrece ahora a Brasil el socialismo del PT?

Lo que ofrecen los socialistas del siglo XXI son maravillosas ideas y maravillosos resultados transitorios para luego sumir a las sociedades en el más profundo desencanto y en la opresión. Que Brasil vuelva al momento en que Lula logró disminuir la pobreza es una ilusión porque en ese mismo año (2012) yo fui corrector del informe político de Naciones Unidas en el que Venezuela aparecía como un país que logró resolver el tema de la pobreza y la salud, y ya vemos ahora cómo se encuentra.

Además, en Brasil el tema de la corrupción también juega un papel importante.

La sociedad anda hoy muy confundida con la corrupción, pero la enemiga hoy en América Latina no es la corrupción, sino el peligro de la desinstitucionalización política. Cuando esta cae y se mete el socialismo del siglo XXI, no hay quejas de corrupción, marchas de #MeToo o Ni una menos. El socialismo paulatinamente desmonta la sociedad, se la agarra toda y no deja nada para nadie. Botan a todos y la gente migra por millones. Pasa en Venezuela, pero pasó antes en Cuba, en los años 70 y 80, cuando botaron fuera del país a un millón de personas.

En ese panorama, ¿Bolsonaro es la mejor opción?

La verdad, si yo fuera brasileño, lamentablemente tendría que votar por Bolsonaro, porque, al margen de sus expresiones machistas y el respaldo de Estados Unidos, no tiene una alianza para desmontar la democracia en América Latina. En el peor de los casos, llevará a la sociedad brasileña a una dictadura tipo desarrollista de los años 80, con inversión extranjera y prosperidad económica, donde los pobres van a tener qué comer y habrá trabajo, pero también habrá represión política. En el caso de Haddad, si sigue con el marxismo ortodoxo y los antecedentes del PT, de ser fundadores del Foro de Sao Paulo, indudablemente Brasil será una sociedad no solo con represión política, sino con hambre, donde el socialismo del siglo XXI puede terminar arrasando el país.

¿Su elección también es buena para América Latina?

Sí, a América Latina le conviene hacer retroceder el modelo socialista del siglo XXI para evitar su desestabilización y así tener posibilidad de pelear por otras mejoras, pero en democracia.

SABÍA QUE



- Según las últimas encuestas, Bolsonaro, con el 35% de preferencia, y Haddad, con el 22%, serán los dos más votados y tendrán que medirse en una segunda vuelta el próximo 28 de octubre.



- Jair Bolsonaro es ultraderechista, polémico por ser defensor de la dictadura militar y por sus declaraciones de tinte machista, racista, homofóbico y xenófobo.



- Fernando Haddad es el sucesor del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y enfrenta el rechazo de los brasileños que culpan al PT de la corrupción.