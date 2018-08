Jóvenes peruanos lideran programa de emprendimiento del Gobierno del Paraguay

Asunción, jueves 26 de julio de 2018.- City Incubators, incubadora de negocios peruana, fue escogida de entre decenas de modelos internacionales para trasladar su metodología de emprendimiento con la que han ayudado a más de 2,500 proyectos en el Perú a transformarse en 24 horas.

El equipo conformado por dos jóvenes limeños se reunió con ministros y funcionarios paraguayos para compartir su experiencia y apoyarles en la creación del "Centro ADN del Emprendedor" (Apoyo al Desarrollo de Negocios), programa oficial del Estado con el que buscan despegar proyectos innovadores en tiempo récord que mejoren la economía de su país.

Para los funcionarios paraguayos despertó el interés la metodología con la que logran transformar ideas en productos o servicios comercializables en 24 horas, independientemente de su complejidad o aparente necesidad de inversión. “El 90% de nuestros emprendedores comprometidos logra esto”, menciona Álvaro Zárate, Fundador y CEO de City Incubators.

“Estamos enseñando a otros algo que en Perú hemos trabajado a punta de ahorros propios y experiencia de casi diez años en nuestro ecosistema de innovación. Lo que hacen startups tecnológicas en entornos más desarrollados no funciona igual para América Latina, y personalmente he visto más obsesión por aprender herramientas o ganar concursos que por conseguir resultados reales rápido", comenta.

Así mismo, City Incubators cuenta que hasta ahora no han recibido fondos en el Perú pero inciden en que no culpemos al Estado por esto. “A la gente le encanta echar la culpa a los gobiernos porque ‘no hay apoyo’. Muchas veces son excusas para adjudicar la responsabilidad a otros y no preocuparse por crear algo de valor uno mismo. Si tienes un buen producto, puedes conseguir clientes en días", menciona Zárate.