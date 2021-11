Las jóvenes peruanas residentes en más de 50 estados de Estados Unidos, podrán participar en el certamen ‘Miss World Perú-USA 2022′, cuya ganadora podrá ser parte de la competencia peruana que busca enviar una representante al ‘Miss World 2022′, según anunciaron los organizadores en conferencia de prensa realizada en New Jersey, Estados Unidos.

“Deseo anunciar que por primera vez una representante de la belleza peruana residente en los Estados Unidos participará en el certamen nacional ‘Miss World Perú 2022′. La candidata elegida de los Estados Unidos llevará el título de ‘Miss World Perú-USA’, dijo Yanina Paz, directora Nacional de ‘Miss World Perú-USA’ y CEO de ‘Models and Crowns’ by Yanina.

“‘Miss World Perú-USA 2022′ viajará al Perú en el mes de julio del 2022 donde iniciará su preparación junto con las demás 25 representantes de todo el Perú”, añadió Paz.

El ‘Miss World’, es un concurso de belleza internacional vigente con mayor antigüedad y cuenta con más de cien países internacionales participando. Cada país es representado por su reina elegida en un certamen nacional.

Cuentan con el apoyo del consulado peruano:

“El Consulado General peruano de New Jersey en Paterson se siente altamente honrado de presentar Miss World Perú USA que por primera vez convoca a las señoritas peruanas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos para que puedan participar en el Miss World Perú que se llevará a cabo en Julio del 2022″, declaró Yvan Solari Calvo, Cónsul General del Perú en New Jersey y Pennsylvania, durante la conferencia de prensa realizada en el local del consulado en New Jersey.

Por su lado, el Director Nacional de Miss World Perú, Tito Ernesto Paz, mediante un mensaje en video, felicitó a Yanina Paz por su buen trabajo representando la marca de Miss World Perú en los Estados Unidos. “Hace mucho tiempo que deseaba tener esta promoción con alguien de la categoría de Yanina. Esperamos que tenga una buena acogida, porque la ganadora de ese concurso vendrá a participar con nosotros en el certamen nacional que se realizará en el mes de julio o agosto del próximo año”, mencionó.

Con una exitosa carrera de modelaje y reinados, Yanina Paz, ha sido nombrada en julio de 2021 como la primera directora nacional de este concurso mundial y tendrá una enorme responsabilidad.

