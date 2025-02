“Pensé que iba a morir": Joven venezolano cuenta cómo fue tragado y liberado por una ballena

Una jornada de esparcimiento en las frías aguas del Estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, sur de Chile, se convirtió en una experiencia aterradora e inolvidable para Adrián Simancas, un joven venezolano que fue engullido accidentalmente por una ballena jorobada y logró sobrevivir para contarlo.

El hecho ocurrió mientras Adrián y su padre disfrutaban de una actividad acuática en la región austral del país. Lo que inició como un día tranquilo se transformó en una pesadilla cuando el joven fue arrastrado por el gigantesco cetáceo.

Simancas relató los segundos de angustia y terror que vivió al verse atrapado por la ballena. “Alcancé a ver colores entre azul oscuro y blanco, algo que me encierra y me hunde. En ese momento pensé que ya no podía hacer nada”, describió el joven a CNN, aún conmovido por el impacto emocional del suceso.

El venezolano explicó que, durante esos breves instantes, sintió que iba a morir. “Pensé que iba a morir, no sabía qué era”, agregó, señalando que la confusión y el pánico se apoderaron de él mientras era arrastrado hacia las profundidades por la criatura.

A pesar del miedo inicial, la ballena, que se alimenta principalmente de plancton y peces pequeños, lo liberó rápidamente. Simancas recalcó que el animal no actuó con intención agresiva. “Lo único que podía pensar era que no podía hacer nada más, que mi vida estaba en manos de algo que no entendía”, señaló.

Tras ser liberado, Adrián emergió a la superficie, donde su padre logró rescatarlo. Aunque fisicamente ileso, el joven aseguró que la experiencia lo ha marcado profundamente.

