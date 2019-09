Bolivia. Aprovechando la reciente venta de un inmueble en la ciudad El Alto, el joven de 21 años, Michael Domingo, sustrajo 45 mil dólares y 30 mil bolivianos a sus padres y desapareció.

Sin arrepentirse del robo, Michael solo dejó una nota para sus progenitores: “Perdón, me voy”, se puede leer en el mensaje escrito a mano.

Según la emisora Erbol, el joven desapareció el último miércoles, ante la sorpresa de sus padres, cuando leyeron la nota que Michael les dejó.

Domingo Rojas, padre de Michael, denunció el robo de su hijo en la comisaría y habló con los medios de Bolivia para que su hijo regrese a casa. “Por favor, hijo, no me hagas daño, por favor, devuelve el dinero, los 45 mil dólares que te has llevado. Devuelve hijo, no va a pasar nada, te voy a perdonar”, dijo Domingo, buscando una conciliación con su menor hijo.

Domingo Rojas, padre del joven que huyó con el dinero. (Foto: Erbol)

El padre del ladrón dijo que el dinero de la casa vendida era para su familia. “No quiero morir con esa preocupación, por favor hijo vuelve a la casa”, concluyó Rojas.