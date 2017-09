Joven embarazada fue asesinada y hallan su cuerpo colgando de un tronco sin su bebé

De terror. Un brutal crimen ha conmocionado a la ciudad de Fargo en Dakota del Norte, Estados Unidos. Se trata de la muerte de la gestante Savanna La Fontaine-Greywind, quien fue reportada como desaparecida desde el 19 de agosto.

Savanna de 22 años tenía una gestación de ocho meses y hace una semana salió diciéndole a su familia que iría al apartamento del vecino para ayudar con un proyecto de costura, según cita The Washington Post.

Esa fue la última vez que la vieron con vida.



El último domingo, unos kayakistas hallaron el cuerpo de Savanna en un río, a pocos kilómetros de la frontera en Moorhead, Minnesota. Su cadáver estaba envuelto en plástico y colgaba de un tronco.

Pero, eso no fue lo peor. La joven gestante no solo estaba muerta sino que en su interior no había rastros del feto.

El crimen se vuelve más escabroso al recordar que una niña recién nacida fue encontrada días antes en el apartamento de ese vecino. La Policía de Fargo especula que el bebé es probablemente la hija de LaFontaine-Greywind y se encuentra bajo los cuidados de servicios sociales.



El abogado de estado Birch P. Burdick anunció este lunes que Brooke Lynn Crews, de 38 años, y William Henry Hoehn, de 32 años, serán acusados ​​de conspiración para cometer asesinato. Ellos eran quienes hallaron al infante y dueños del apartamento que visitó Savanna.