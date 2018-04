Un joven de 19 años encontró el amor en una mujer 53 años mayor que él. Esta es la historia de Gary Hardwick (19) y Almeda Errell (72), a quienes no les interesa la diferencia de edad que hay entre ellos.

Gary Hardwick y Almeda Errell se conocieron de casualidad en una pizzería en Estados Unidos . Apenas miró a su futuro esposo, la mujer supo que quería pasar el resto de su vida con él.

La pareja, que ahora vive junta en Tennessee, se llevaba bien y solo dos semanas después de su encuentro casual, Gary hizo la pregunta y le pidió a Almeda que fuera su esposa.

Gary señaló a Barcroft TV: “Lo primero que me atrajo de Almeda fueron sus hermosos ojos azules, y su personalidad. Ella siempre está llena de risas y nos conectamos muy bien. La química fue genial”.

Afortunadamente para los dos, Almeda siente casi lo mismo por él. Ella dice que la diferencia de edad no les importa. “Si amas a alguien, la edad es solo un número”, señala.

A pesar de los 53 años que los separan, Gary no cree que sean tan diferentes: “Nunca me he sentido atraído por las mujeres más jóvenes. Incluso cuando tenía 13 o 14 años, siempre he tenido una atracción por las mujeres mayores y cuando le conté a mi abuela que me crió, no sabía cómo lo tomaría, pero nos aceptó”.

“Mucha gente espera años para casarse y todos tienen diferentes opiniones sobre casarse rápidamente. Pero sabíamos que estábamos enamorados, así que salté sobre eso”, agregó.

“La primera vez que hicimos el amor fue en nuestra noche de bodas. Fue una experiencia increíble. Había una conexión tan profunda allí. Es una amante maravillosa”, concluye Gary.