Conversamos con el abogado, periodista e internacionalista chileno José Rodríguez Elizondo, quien profundiza lo sucedido el domingo en su país donde los ciudadanos rechazaron la segunda propuesta para cambiar la Constitución.

¿Cuáles son sus impresiones tras esta decisión ciudadana?

Me parece a mí que estamos dando otra noticia ejemplar al mundo (…). Mi reflexión es la siguiente: atajar una insurrección mediante el compromiso de elaborar una nueva Constitución significa que no existe liderazgo ni en las instituciones ni en los revolucionarios. Creo que esa es la conclusión que he sacado después de estos dos momentos constituyentes. No hay liderazgo y esto equivale a la decadencia de nuestra democracia.

¿La lectura final puede ser ‘Chile no quiere una nueva Constitución’?

Francamente, nunca fui partidario de zafar de una crisis política mediante una reforma jurídica. Como estudiante y abogado aprendí de mi escuela de Derecho que son los hechos quienes influencian a las leyes y no al revés. En segundo lugar, como experto en política internacional, tuve que leer a Maquiavelo y él dice que el soporte de los Estados son las buenas leyes y los buenos ejércitos. No habla de cartas magnas. Cuando uno ve la inseguridad y problemas en necesidades básicas, yo digo cómo podemos dedicar cuatro años a tener políticos, sean novatos o no, que estén discutiendo qué tipo de Constitución vamos a tener. La gran diferencia entre el primer y segundo momento constituyente es que en esos tres años pasó el miedo a esa insurrección violenta que fue el estallido (de 2019). Y se acrecentaron todos los problemas que habíamos tenido y que nuestros políticos no se dedicaban a solucionarlos.

¿Qué es lo que viene para Chile?

Lo primero es salir de esta polarización. Este fenómeno significó una gran polarización política con una debilidad de los centros políticos. Sucede que ese tipo de polarización trae un gran peligro: la debilidad del poder nacional en los Estados polarizados.