Miles de personas despidieron el viernes al presidente saliente de Uruguay, José Mujica, quien con un estilo de vida sencillo y un discurso contra la sociedad de consumo se convirtió en uno de los mandatarios más populares del mundo.

José Mujica, de 79 años, fue ovacionado por unas 3,000 personas en la principal plaza de Montevideo tras recibir una bandera de Uruguay en su último acto protocolar.

José Mujica, que el domingo le devolverá la banda presidencial a su antecesor y correligionario Tabaré Vázquez, acabó su mandato con un 65% de aprobación, según la última encuesta de diciembre de la consultora Equipos.

"No me voy, estoy llegando, me iré con el último aliento y donde esté, estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo", dijo José Mujica, que será senador entre 2015 y 2020.

"Si tuviera dos vidas las gastaría enteras para ayudar en tu lucha (la del pueblo), porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de mis casi 80 años", expresó José Mujica.

"Querido pueblo, gracias por tu saber, gracias por tus críticas, gracias por tu cariño y sobre todo gracias por tu hondo compañerismo cada una de las veces que me sentí solo en el medio de la Presidencia", agregó José Mujica tras recibir el pabellón nacional.

La gente, que cargaba banderas de Uruguay, otras con los colores del Frente Amplio y caretas de cartón con el rostro de José Mujica, se fundió en un aplauso cuando finalizó su discurso.

En sus 5 años de Gobierno hubo estabilidad económica y se priorizaron los planes sociales que redujeron la indigencia y la pobreza. José Mujica también impulsó una controvertida agenda progresista, que legalizó el aborto, el matrimonio homosexual y la marihuana.