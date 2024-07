Un resultado sorpresivo de las elecciones en Francia han generado varias reacciones. Un resultado que rozó lo dramático aparte de inesperado que puso a la coalición de izquierda, Nuevo Frente Popular, que obtuvo una victoria en segunda vuelta en las parlamentarias francesas.

El tan vaticinado triunfo del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) liderado por Marine Le Pen no sólo no se dio, sino que quedó relegada a un tercer lugar.

“El asombro es doble, no solo porque pese a que hasta el día anterior anterior se daba por descontado que iba a ganar la agrupación de la señora Le Pen, aunque se discutía si iba a tener la mayoría absoluta o simplemente iba a ser la primera minería. Y eso fue hasta el viernes que se tuvieron impuestas”, señaló al respecto, en entrevista con La Voz del 21, el excanciller José García Belaunde.

“Cuando creímos que Francia se había escolado a estribor (derecha), resulta que en realidad se había escolado a babor (izquierda). El resultado era uno que nadie esperaba, no solo nadie esperaba que no ganase, no solo no ha podido derrotar a ninguno de sus contrincantes más importantes, el macronismo, que para sorpresa a todos queda segundo, y el nuevo Frente Popular, que ha hecho una performance más notable”, sostuvo.

“Tenemos entonces esa situación nunca dada antes en la Quinta República”, añadió.

