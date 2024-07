ACTUALIZACIÓN

La campaña de Kamala Harris informó que había recaudado más de 100 millones de dólares entre el domingo por la tarde y el lunes por la noche.

NOTA ORIGINAL

El presidente Joe Biden declaró este lunes que “no se iría a ninguna parte” y prometió hacer una dura campaña para elegir a la vicepresidenta Kamala Harris.

En sus primeros comentarios públicos desde que el domingo abandonó su candidatura para un segundo mandato, Biden convocó a una reunión dirigida por Harris en la sede de Wilmington, Delaware.

El excandidato agradeció a su “increíble equipo” por todo el trabajo que hicieron en su nombre y les rogó que ahora dirijan sus energías a Harris.

Biden se encuentra recuperándose del Covid-19.

“El nombre ha cambiado en la parte superior de la lista, pero la misión no ha cambiado en absoluto”, refirió Biden al equipo de campaña, según The New York Times.

Y acotó: “Y, por cierto, no me voy a ir a ninguna parte. Voy a estar ahí en la campaña con ella, con Kamala. Voy a trabajar como un demonio, tanto como presidente en funciones para lograr la aprobación de leyes como haciendo campaña. Ya saben, todavía tenemos que salvar esta democracia, y Trump sigue siendo un peligro para la comunidad. Es un peligro para la nación”.

De acuerdo con NYT, Biden repitió “no iré a ninguna parte” tres veces durante su discurso de cuatro minutos.

El diario estadounidense da cuenta que Biden no dio más detalles sobre la decisión de retirarse de la contienda, pero rindió homenaje a su equipo por sus numerosos sacrificios y logros. “Me he sentido honrado y humilde –lo digo desde el fondo de mi corazón, mi palabra como Biden– por todo lo que han hecho por mí y por mi familia”. Luego pidió que apoyen a Kamala Harris con todo el corazón y el alma como lo hicieron con él.

El mismo lunes, Harris atacó a Trump: “Escúchenme cuando les digo que conozco al tipo de Donald Trump”, dijo en su primer mitin tras el histórico anuncio de la renuncia de Biden.

“Fui fiscal, conozco a los tipos como él”, aseguró.

