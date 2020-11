En 1987, la primera campaña electoral de Joe Biden para acceder a la Casa Blanca se vio empañada por un escándalo de plagio. Treinta años más tarde el político británico Neil Kinnock, parte de cuyo discurso el candidato estadounidense había copiado, lo felicitó calurosamente .

Joe Biden es “un adulto calmo y sabio, lo que le permitirá realizar una gran labor en Estados Unidos y en todo el mundo”, declaró a la AFP Neil Kinnock, antiguo jefe del Partido Laborista, principal partido de la oposición británica.

Neil Kinnock. (Foto: AFP)

“Pero también es un hombre duro, y se nota porque simplemente hace su trabajo y no se jacta de serlo, como el último tipo, ¿cuál es su nombre?”, comentó irónicamente Kinnock, en referencia al presidente saliente Donald Trump.

Joe Biden era uno de los favoritos de la primaria demócrata para la elección presidencial de 1988. Pero en 1987 se vio obligado a interrumpir su campaña tras un escándalo de plagio, por haber retomado gran parte de un discurso pronunciado a principios de año por Neil Kinnock, entonces líder del Partido Laborista del Reino Unido.

Durante ese año, Biden empezó a utilizar algunas de las frases de Kinnock en su campaña política. Al inicio, lo citaba. Después, ya no. Hasta que acabo repitiendo casi palabra por palabra las alusiones de Kinnock a la ausencia de titulados universitarios en su familia, a la clase obrera que picaba piedra en las minas y luego jugaba al fútbol, a la gente con talento que no tuvo oportunidades porque no les ofrecieron una plataforma para crecer.

Luego se descubrió que la familia de Biden no era minera, que varios habían ido a la universidad, y que incluso uno de sus ancestros fue senador estatal. El discurso lo había copiado de Kinnock, pero eso no era todo, Biden ya había sido acusado de copiar cuando era estudiante de derecho en la Universidad de Syracuse en los años sesenta. También que había robado frases de otros políticos, como Robert F. Kennedy y Hubert Humphrey.

En su último encuentro, en 2007, Joe Biden lo introdujo ante sus colaboradores lanzando: “Amigos míos, les presento a la persona que escribió mis mejores discursos, Neil Kinnock!”.

El escándalo no le impidió tener una larga carrera política en el Senado, intentar otra carrera a la presidencia en 2008 y recomponer su capital político como vicepresidente de Barack Obama.

(´Con información de la agencia AFP)

