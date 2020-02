El cantante español Joaquín Sabina sufrió una aparatosa caída durante un concierto que ofreció en el Wizink Center de Madrid y tuvo que ser sacado en camilla por los paramédicos.

Aparentemente el artista no se percató que no había piso y al dar un paso hacia adelante, cayó unos dos metros en el espacio que existe entre el escenario y el público, en pleno concierto, según informaron los medios españoles,

En un principio se pensó que el artista, que hoy cumple 71 años, había sufrido un desmayo. Sin embargo, esta información fue desmentida por la promotora del evento, informó EFE.

La promotora informó que fue un accidente provocado por un foco de luz que habría deslumbrado al artista, dificultando su visión por un momento al momento de dar ese paso que lo llevó a caerse del escenario.

Luego de unos minutos de espera, ante la incertidumbre de los asistentes, se pidió por los parlantes que se mantuviera la calma. En ese momento, Sabina salió nuevamente al escenario pero en una silla de ruedas que era empujada por Joan Manuel Serrat.

El cantante, quien sufrió un fuerte golpe en el hombro, se disculpó con su público y explicó que el concierto sería cancelado debido al hecho: “Estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”.

Sin embargo, pidió a sus fans que “no tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo”, tratando de compensar a su audiencia.

Este concierto es parte de su gira ‘No hay dos sin tres’, la tercera que realiza junto a su amigo Joan Manuel Serrat desde hace décadas. Sin embargo, esta no es la primera vez que tiene que cancelar un recital por un problema de salud. En 2014 tuvo que cancelar casi al final de su presentación debido a unos fuertes dolores de estómago.