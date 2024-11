Jennifer Lopez llamó a las mujeres y a los latinos a votar por Kamala Harris (VIDEO)

En la recta final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris sigue sumando apoyos importantes. Esta vez fue Jennifer Lopez, quien llamó a las mujeres y a los latinos a votar por la candidata demócrata.

"Hay que responder "presente" para que la vicepresidenta demócrata derrote el martes a su rival, el expresidente republicano Donald Trump, afirmó la diva del pop en un mitin en Nevada, uno de los siete estados más disputados en los comicios.

"Creo en el poder de las mujeres y de los latinos porque juntos somos la diferencia en estas elecciones", dijo JLo.

La artista, de origen puertorriqueño, denunció una vez más los comentarios de un supuesto humorista en un mitin de Trump, quien afirmó que Puerto Rico es como una "isla flotante de basura".

"Nos recordó quién es realmente y no solo se sintieron ofendidos los puertorriqueños, sino todos los latinos de este país, la humanidad y cualquier persona de carácter decente", expresó la artista. Luego del evento, JLo compartió los principales momentos de su noche con Harris en su cuenta de Instagram.

"Me gustan los finales de Hollywood, me gusta cuando gana el chico bueno, o en este caso, la chica buena", dijo Jennifer Lopez en el acto, en el que actuó Maná.

"Soy de las que aman, ustedes me conocen, no soy de pelear, no estoy aquí para tirar a nadie por los suelos, sé lo que es eso y no se lo haría ni a mi peor enemigo", apuntó.

"Kamila nos ha demostrado quién es, ha estado ahí por nosotros cada día, y es nuestro momento para estar ahí para ella. Es hora de decir ¡PRESENTE!", indicó, visiblemente comprometida.

