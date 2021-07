Una de las personas más ricas del mundo es Jeff Bezos, quien recientemente fue noticia luego que decidiera viajar al espacio en la nave New Shepard, una decisión que se produjo dos semanas después de dejar el cargo de director general de Amazon. Si bien no fue el primer multimillonario en cruzar los confines de la tierra, si ha sido considerado como un hombre con gran poder económico.

Se convirtió en un hombre con una gran fortuna desde el 2018 y actualmente viene dando que hablar luego que realizara un viaje a más de 100 km del suelo terrestre.

Se debe tener en cuenta que Bezos fue la persona que fundó Amazon, empresa por la que se hizo mundialmente conocido, pero también tiene otras empresas a su nombre.

Aquí te contamos 10 cosas relacionadas sobre el fundador de la importante empresa Amazon.

1. SU MADRE ERA UNA ADOLESCENTE CUANDO TUVO A JEFF

Según información de la CNBC, Jacklyn Gise Jorgensen es el nombre de la madre de Jeff y con tan solo 17 años se convirtió en madre del que años después se convertiría en el fundador de Amazon. Transcurría 1964 cuando ella aún estaba en la secundaria, motivo por el cual los administradores de su escuela le dijeron que no se le permitiría terminar su carrera.

Luego Jacklyn regresaría a su escuela bajo condiciones estrictas. De esta manera logró graduarse y luego se divorció de Ted Jorgensen, padre de Jeff.

También se dedicó a trabajar como secretaria para mantener a su hijo. En la universidad sus maestros le permitieron llevar a su bebé a las clases. Allí conocería a su esposo Mike Bezos, quien le daría su apellido al pequeño Jeff.

2. DESDE PEQUEÑO DEMOSTRÓ INTERÉS POR LA INGENIERIA

Jeff fue un niño con gran inteligencia, pues, cuando lo colocaban en su cuna a diferencia de cualquier niño de su edad, logró desarmarla con un destornillador por sí mismo. Pero eso no fue todo, también transformó el garaje de su casa en un laboratorio para sus propios inventos y esto lo hizo cuando estaba en la secundaria.

3. SU PRIMER NEGOCIO EN LA SECUNDARIA

Cuando cursaba estudios en la secundaria, Bezos puso su primer negocio un campamento educativo de verano para alumnos de cuarto, quinto y sexto grado llamado Dream Institute. Fue entonces donde Jeff y su novia cobraban a sus asistentes 600 dólares por persona, según indicó Insider.

4. SU PAPÁ BIOLÓGICO TRABAJÓ EN CIRCO

Según la biografía de 2013 de Jeff Bezos por Brad Stone, “The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon”, el papá biológico del creador de Amazon fue ciclista y artista de circo por aquella época.

Según informes indican que cuando Stone encontró a Jorgensen para entrevistarlo no lo había visto a Jeff desde varias décadas y no se dio cuenta de que era su padre biológico. Fue así que Jorgensen se acercó a su hijo y los dos se abrazaron. En el 2015, Ted Jorgensen falleció cuando tenía 71 años.

5. DURANTE 1990 TRABAJÓ EN EL WALL STREET

Ser uno de los primeros estudiantes lo ayudó a culminar sus estudios. Luego de ello se graduó en la Universidad de Princeton con un título en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica. Con esto pudo trabajar en empresas financieras de Wall Street en la ciudad de Nueva York, incluida Fitel y la firma de inversiones D.E. Shaw, informó Insider.

Fue el vicepresidente más joven de Shaw en 1990, aunque luego de cuatro años decidió abrir una librería en línea y dejar la empresa.

6. SUFRIÓ UN ACCIDENTE AÉREO EN EL 2003

Según Insider Jeff Bezos sufrió un accidente en helicóptero en el oeste de Texas luego que el viento desviara al helicóptero de su curso. Esto ocurrió cuando el empresario iba junto a su abogado, el guía Ty Holland y el piloto Charles Bella.

Ante esta situación, la nave aterrizó boca abajo en un arroyo y parcialmente lleno de agua. Bella, Bezos y Holland escaparon del accidente con solo heridas leves pero la abogada de Jeff, Elizabeth Korrell, resultó con una vértebra rota.

7. DUEÑO DEL WASHINGTON POST

Como parte de sus ingresos económicos, Jeff Bezos también compró a la empresa de periódicos The Washington Post en el 2013 por la suma de 250 millones de dólares. En ese momento, el patrimonio neto del empresario se estimó en más de 25 mil millones de dólares. Luego de esta compra, las acciones de The Post Company subieron un 5,5% en las operaciones posteriores al cierre.

8. DIRIGE SU EMPRESA DE COHETES

Otro de sus grandes actividades empresariales es que dirige la compañía de servicios de vuelos espaciales suborbitales que fue fundada en 2000 y tiene su sede en Kent, Washington.

“Blue Origin cree que para preservar la Tierra, nuestro hogar, para los nietos de nuestros nietos, debemos ir al espacio para aprovechar sus recursos y energía ilimitados”, reza la declaración de misión de la compañía.

9. AMAZON FUE FUNDADO EN SU GARAJE

Luego de lanzar un prototipo del sitio web de Amazon y pedirle a 300 amigos que lo probaran, un decidido Bezos junto a algunos de los primeros empleados comenzaron a desarrollar software para el sitio en el garaje de Jeff. No obstante este espacio era muy pequeño y Bezos tuvo que realizar las reuniones en un Barnes & Noble local, según Insider.

Más adelante ya trabajaba en sus operaciones pero en casas con dos habitaciones. Como parte del proceso de la empresa, su ex esposa MacKenzie Bezos, jugó un papel importante en la fundación de Amazon durante sus primeros años de la compañía.

10. SU EMPRESA IBA A SER NOMBRADA COMO “CADABRA”

El nombre Amazon estuvo a punto de no existir, pues, Jeff Bezos en un inicio quiso darle un nombre que sonara algo mágico como “Cadabra” pero el primer abogado de Amazon, Todd Tarbert, le advirtió que no lo hiciera, según Insider.

Tarbert explicó que el nombre “Cadabra” sonaba demasiado parecido a “cadáver”, especialmente por teléfono. Por ello, se decidió que la empresa se llamara Amazon, que es el nombre del río más grande del mundo.