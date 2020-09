Al menos siete personas murieron en la violenta jornada de protestas de anoche en Bogotá y otras ciudades de Colombia, desencadenada por la brutalidad policial que causó la muerte al abogado Javier Ordóñez durante su arresto.

Según informa “Noticias Caracol”, una de las víctimas fue una joven de aproximadamente 18 años, quien le solicitó permiso a su padre para irse a dormir a la casa de una amiga.

Harold Rodríguez, padre de la joven fallecida en las protestas, relató lo siguiente: “Yo no le vi ningún problema, yo le dije: listo, amor, pilas, porque ese barrio es como pesado, pero no hay problema, igual ya lo había hecho antes”.

Sin embargo, el desenlace de la historia fue fatal. "Me llaman de una forma cortante y me dicen: ‘su hija acaba de recibir un balazo en la cabeza’”.

“Noticias Caracol” sostiene que una bala impactó en la ciudadana y que su amiga la trasladó hasta un Centro de Atención Prioritaria en Salud. La joven llegó sin signos vitales al lugar.

“Me la mataron, me la mataron de un tiro, una bala perdida, pero directo al corazón", relata conmovido el padre al medio colombiano. "No sé, se ensañaron, ahí yo pienso que no fue bala como tal perdida. El hecho fue que se desplomó y llegó acá al hospital sin signos vitales”.

La muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que fue sometido con brutalidad y el uso repetido de una pistola eléctrica Táser por dos policías en Bogotá, desató este miércoles protestas violentas en la capital de Colombia.

“Por favor, ya”, “agente, le ruego”, fueron las frases que dijo el hombre cuando estaba inmovilizado por dos agentes en una calle del barrio Santa Cecilia, en el occidente de la capital colombiana, y que provocaron la indignación entre los ciudadanos que protestaron frente a Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la policía.

