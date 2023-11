Tras una intensa jornada electoral, Javier Milei fue finalmente elegido como nuevo presidente de la Argentina, cargo en el que reemplazará a Alberto Fernández desde el próximo 10 de diciembre.

En su primer discurso como presidente electo, Milei señaló “que hoy comienza el fin de la decadencia de Argentina” y anunció que su país volverá a retomar “el camino que nunca debía haber perdido”.

“Hoy se termina el modelo empobrecedor del estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría sufre. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas son victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande a este país y volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi”, explicó.

En ese sentido, el libertario se refirió al expresidente Mauricio Macri y a la excandidata de su partido, Patricia Bullrich, agradeciéndoles por el apoyo que le brindaron de cara al balotaje “en un acto de grandeza” para defender “el cambio que la Argentina necesita”.

“Sabemos que hay gente que se va a resistir, que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de argentinos. A ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran usar la fuerza para defender sus privilegios”, agregó.

Por otro lado, también apuntó contra el gobierno actual, exhortando a sus funcionarios a hacerse responsables de la situación del país hasta que se produzca el cambio de mando en diciembre.

“Al gobierno queremos pedirle que sean responsables. Que entiendan que ha llegado una nueva Argentina. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final de su mandato del 10 de diciembre. Así, una vez finalizado el mandato podremos comenzar a transformar esta realidad tan trágica. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza o medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que Argentina necesita nos dirigimos derecho a la peor crisis de nuestra historia”, detalló.

