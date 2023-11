Fin del juego. Javier Milei, el candidato libertario de cabellos desaliñados, será el nuevo presidente de la Argentina tras derrotar en segunda vuelta al oficialista Sergio Massa.

Al 97.48% de las mesas escrutadas, el líder de La Libertad Avanza obtuvo 55.76% de los votos, mientras que el ministro de Economía peronista tan solo 44.23%. Más de 11 puntos de diferencia.

BUEN PERDEDOR

Incluso antes de que se emitieran los primeros resultados oficiales, Massa brindó un discurso desde su local de campaña en Buenos Aires a través del cual reconoció la derrota.

“Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de argentinos eligió para los próximos cuatro años”, indicó.

Asimismo, el peronista indicó que les sugirió a Milei y al presidente en funciones, Alberto Fernández, comenzar hoy mismo con los preparativos para la transición.

“Desde mañana la responsabilidad de dar certezas sobre el funcionamiento de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente. Les hemos planteado a él y al presidente de la Nación la responsabilidad de hoy mismo poner en marcha mecanismos de transición y recambio democrático, para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan incertidumbres”, comentó Massa, tratando de endosarle prematuramente al nuevo gobernante la responsabilidad de recomponer el desastre que él mismo dejó.

HABLA EL PRESIDENTE

Horas después, Milei dio un discurso sosegado y convocante, estilo diferente al que utilizó durante la primera parte de su campaña. “Quiero decirles a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos; no importa de dónde vengan. Más importante es lo que nos une que lo que nos separa”, indicó.

Por otro lado, el libertario advirtió que “hoy comienza el fin de la decadencia de Argentina. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina”. “Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos. Hoy retomamos el camino que hizo grande a este país y volvemos a abrazar las ideas de la libertad”, complementó.

“Sabemos que hay gente que se va a resistir. A ellos quiero decirles: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran usar la fuerza para defender sus privilegios”, agregó.

Milei también se refirió al expresidente Mauricio Macri y a la excandidata de su partido Patricia Bullrich, agradeciéndoles por el apoyo que le brindaron de cara al balotaje “en un acto de grandeza”.

Finalmente, sin mencionar a Massa, pero respondiéndole, Milei dijo que exigirán al actual gobierno que se haga cargo de su responsabilidad hasta el 10 de diciembre.

TENGA EN CUENTA

- Milei asumirá la Presidencia el próximo 10 de diciembre. Es decir, en exactamente 20 días.

- La victoria de Milei fue la más abultada en la historia de Argentina desde el retorno a la democracia en 1983, superando el desempeño de Cristina Fernández en 2011.

