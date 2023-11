El famoso periodista peruano, el más provocador de Latinoamérica, Jaime Bayly, viajó hacia Argentina para entrevistar a Javier Milei, candidato libertario que se encuentra en plena campaña de segunda vuelta contra el actual ministro de Economía, Sergio Massa. En la entrevista, cuya primera parte fue publicada ayer en el canal de Youtube de Bayly, Milei —que esta vez estuvo calmado— brindó su opinión sobre diversos temas, como los resultados de la primera vuelta y lo que él denomina como “el modelo de la casta”. Reproducimos las principales preguntas y respuestas de la entrevista.

Tengo la corazonada de que vas a ser el próximo presidente de Argentina, ¿cuál es tu intuición?

Yo creo que tenemos todas las posibilidades para lograrlo. El resultado electoral del 22 de octubre fue muy fuerte en varios sentidos. Es la primera vez que un liberal libertario autodeclarado consigue 30% de votos en Argentina. Es algo histórico, pero me parece que lo más significativo es que hay un 54% de los argentinos que votaron abiertamente por un cambio hacia las ideas de la libertad.

¿Cómo explicas que Massa sacara tantos votos? ¿Cómo casi 10 millones de argentinos votaron por el ministro de Economía que hace más de un año no ha sido capaz de controlar la inflación?

Hay que mirarlo en perspectiva histórica. Que el peronismo haya sacado el 37% de los votos, es la peor elección que han hecho en toda su historia. Y después hay toda una maquinaria de lavado de cerebro que hace que los argentinos estén inclinados a abrazar ideas de corte socialista.

Pensé que a Massa, siendo ministro de Economía, la hiperinflación lo iba a perjudicar, pero da la impresión de que ha usado su cargo para comprar votos…

De hecho hay una denuncia por eso, porque hay una veda electoral. No se puede hacer anuncios que pueden tener impacto electoral, y él lo ha estado haciendo hace poco. Creo que él ha manejado con mucha destreza el tema de cómo regalar ese dinero. Entregó mucho dinero. Se gastó cerca de 2% del PBI para las elecciones. Lo que hizo fue ponerle plata a la gente en el bolsillo. Eso, aunque de repente pegue en 18 meses, en el corto plazo te da la sensación de que tu bolsillo se agrandó enormemente, y entonces van y le votan.

Pero el mismo que regala el dinero es el que ha provocado que esa persona no tenga qué comer…

Sí, por eso el sistema es un sistema perverso. Nosotros lo llamamos “el modelo de la casta”, que parte de una premisa con una fuerte idea socialista: donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Te chocas contra la pared que son los recursos que son finitos. Eso para un economista liberal no es un problema, porque se resuelve con propiedad privada. Los individuos intercambian derechos de propiedad voluntariamente y eso genera el sistema de precios que, a su vez, generan coordinación y ajuste. Es un mecanismo de transmisión de información. Esa solución, que en la metáfora se llama “la mano invisible”, no le gusta a los políticos. A los políticos les gusta “la garra del Estado”, porque en el medio se quedan con algo.

¿Mauricio Macri y Patricia Bullrich no eran parte de la casta? ¿No has pactado con la casta?

No. No he pactado con la casta. Vamos a ponerlo en estos términos. Una de las cosas que siempre he explicado del gobierno de Macri es que tenía las ideas y la dirección correctas, pero había un problema en la velocidad.

¿Macri fracasó? ¿Cuánto le pondrías del 1 al 10?

Claro que fracasó. Le pondría un 4. Fracasó porque tenía una alianza heterogénea, donde la parte más blanda de su partido conspiraba contra la dirección que él llevaba.

Si tú no pasabas al balotaje y pasaban Bullrich y Massa, ¿habrías apoyado a Bullrich de la manera incondicional como ella te ha apoyado?

Sí, porque me parece que es la forma en las que se hacen las cosas.

¿Massa es tu enemigo o tu adversario?

Yo lo percibo como el enemigo, porque él es la continuidad del “modelo de la casta”. Si la casta son los políticos ladrones, ¿qué ladrones más grandes que los kirchneristas? Él está rodeado de los ladrones de La Cámpora, a los cuales iba a echar y, sin embargo, los tiene en la lista. La casta son los empresarios prebendarios. Son todos amigos de él. De hecho esos mismos empresarios son los que cuando voy a dar una conferencia, hablan pestes de mí. El problema es que conmigo van a tener que competir, o sea, van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad y precio, o irán a la quiebra. El otro grupo de poder de casta, son los sindicalistas que entregan a los trabajadores, y están con Massa. Y si me pongo a ver a los periodistas corruptos, también están con él. Es el rey de la casta.

¿Qué porcentaje de los votos de Bullrich crees que se van contigo?

En eso soy súper ‘bilardista’. El 19 te digo. Esto va a ser una elección muy reñida. También tenemos que tener en cuenta que ellos juegan con el tema de la campaña negativa. Contrataron, con la asistencia de Lula, a un grupo de brasileros que se dedican a hacerme campaña negativa, a ensuciarme todo el día.

TENGA EN CUENTA

- Milei fue el ganador de las PASO celebradas el pasado 13 de agosto, con 29.86% de votos.

- En la primera vuelta el libertario quedó segundo con 29.99% de votos. El ministro de Economía, Sergio Massa, ganó con 36.78%. El balotaje entre ambos se realizará el 19 de noviembre.

- 138% es el porcentaje de inflación que Argentina registró en septiembre.

