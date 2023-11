El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó este lunes a Javier Milei por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada en Argentina.

“Acepte mis felicitaciones por su elección en el puesto de presidente. Las relaciones ruso-argentinas se basan en las tradiciones de amistad y respeto mutuo”, señala el telegrama del jefe del Kremlin.

Putin expresó su confianza en un “ulterior desarrollo de la asociación estratégica con Buenos Aires en diferentes ámbitos y también de un diálogo constructivo sobre los actuales asuntos internacionales”.

El líder ruso deseó al futuro presidente argentino “éxito en un cargo de tanta responsabilidad como jefe del Estado” y también “salud y bienestar”.

Esta mañana el Kremlin aseguró que Rusia respeta la “elección del pueblo argentino”.

“Nosotros, desde luego, respetamos la elección del pueblo argentino. Argentina es un país muy importante en América del Sur, con la que tenemos unas relaciones bastante buenas”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Al mismo tiempo, Peskov indicó que en Rusia ha prestado atención a las declaraciones formuladas por el presidente electo durante la campaña electoral, muy críticas con Rusia por la guerra en Ucrania y la ideología de Putin.

“Hemos seguido con atención una serie de declaraciones que el señor Milei hizo durante la campaña, pero fundamentalmente nos vamos a guiar y vamos a juzgar (a Milei) por la declaraciones que haga después de su investidura”, subrayó.





Las críticas de Javier Milei a Putin

Milei advirtió en LN+ de que si su oponente en la segunda vuelta, Sergio Massa, se alzaba con la victoria, Argentina iría a una “autocracia al estilo (del presidente ruso, Vladímir) Putin”.

Asimismo, en entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Milei aseguró que, de llegar a la presidencia, “no hará pactos con comunistas” y mencionó a Putin.

“No solo no voy a hacer negocios con China, sino con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, la paz y la democracia. Los comunistas y chinos, al igual que Putin y Lula, no entran ahí”, dijo Milei.

Y agregó: “Nosotros queremos ser el faro moral del continente, los defensores de la libertad, la democracia, la diversidad y la paz. Nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas ni socialistas. Eso no quiere decir que los Argentinos no pueden comercializar con Rusia, China o Brasil, problema de ellos”, indicó el ahora presidente de Argentina.

Con información de EFE