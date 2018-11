Jamal Khashoggi: Turquía tiene pruebas del caso que no aún no divulgó "Tenemos algunas pruebas. Hemos compartido algunas con el público. Hay otras evidencias que aún no hemos hecho públicas", dijo el ministro de Exteriores de Turquía

Un hombre enciende velas en carteles que representan al periodista saudita Jamal Khashoggi durante una reunión frente al consulado de Arabia Saudita en Estambul. (Foto: AFP)