Bolsonaro brinda homenaje al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner en Itaipú El presidente de Brasil, homenajeó al ex dictador Alfredo Stroessner durante un acto en la hidroeléctrica de Itaipú ante la presencia de su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez, hijo del secretario personal del ex militar

Bolsonaro recordó que se reunirá con Abdo Benítez el próximo 12 de marzo, en Brasilia. (Foto: AFP) Bolsonaro recordó que se reunirá con Abdo Benítez el próximo 12 de marzo, en Brasilia. (Foto: AFP) Bolsonaro recordó que se reunirá con Abdo Benítez el próximo 12 de marzo, en Brasilia. (Foto: AFP)