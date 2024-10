Jaime Bayly muestra su inclinación por Kamala Harris: "Creo que será una buena presidenta, mejor que Biden"

En uno de sus más recientes videos, el escritor peruano Jaime Bayly analizó el panorama electoral en Estados Unidos y mostró su inclinación por votar por Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales de 2024.

En su penúltimo video, titulado 'Hoy cumple 60 años', compartió las razones que tendría para elegir a Kamala Harris como la próxima presidenta de Estados Unidos.

"Quiero tanto a este país que tal vez me anime a votar como un modesto y humilde ciudadano más. En ese caso votaré, sin que me tiemble la mano, sin ningún problema de conciencia, sin que me asalten las dudas a último minuto, por Kamala Harris", dijo el escritor.

"Espero que si ella gana, no sea tan ingenua, tan crédula como ha sido Biden respecto a Cuba y Venezuela. Ya les iré contando, no sé si al final me animaré a votar. Si al final me animo, y hago acopio de coraje y enfrento a la gente, incluso a la gente que me va a criticar (...) Si al final voto, votaré por Kamala Harris", comentó Bayly.

"Creo que será una buena presidenta, mejor que Biden", agregó.

El periodista elogió la trayectoria profesional de la candidata estadounidense. Además, considera sensata la postura de Harris, quien se ha mostrado a favor del aborto argumentando que velará por los derechos de las mujeres.

El presentador de televisión señaló que los aspectos que le preocupan sobre Donald Trump es su moral y carácter. Tampoco está de acuerdo con su visión de criminalizar el aborto.

MIRA EL VIDEO COMPLETO AQUÍ:

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA: recibe por correo o por WhatsApp nuestro periódico digital enriquecido ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO