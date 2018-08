Jaime Bayly contó por qué se frustró el atentado contra Nicolás Maduro

Durante su programa de Mega TV, Jaime Bayly explicó cómo se impidió que se concrete el presunto atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , por parte de los que él llamó "patriotas".

El periodista mencionó que ese ataque estaba previsto ejecutarlo en una actividad pública del 5 de julio, sin embargo, 'los patriotas' optaron por postergarlo debido a que habrían niños.



"Pudieron haberlo hecho, ya estaban los drones en Venezuela. Tuvieron que meterlos por partes, los explosivos también los metieron desde Colombia. Me llamaron y me contaron lo que iba a ocurrir. Me pidieron que tras el atentado no los llame terroristas. ¿Por qué no lo hicieron el 5 de julio? Porque se dieron cuenta que habría niños en esa actividad, así que lo atrasaron el 4 de agosto", dijo Bayly.

Jaime Bayly prosiguió su relato de cómo se frustró el ataque a Maduro y mencionó que una persona saboteó el plan.

"Los conspiradores tenían una persona adentro que debía desactivar los inhibidores para que los drones penetren el anillo (de seguridad) y quienes los estaban pilotando desde celulares o teléfonos móviles no perdieran control de ellos. Pero ese topo se acobardó. Ese topo traicionó la conspiración y no desactivó los inhibidores. Así fue cómo un dron explotó en el cielo y otro fue a parar un edificio. Es decir, una persona saboteó la conspiración entera. La cobardía frustró la operación. Ahora todo el esfuerzo de meses se fue al agua”, indicó el periodista.

El atentado fallido contra Nicolás Maduro dejó personas heridas y otras detenidas. El escritor aseguró que esto no es un acto terrorista, ya que el objetivo es derrocar a un 'dictador'.