Pareja de influencers viajeros construyó mansión en Bali con dinero que ganaron en Instagram.

Hace cuatro años, Jack Morris y Lauren Bullen se conocieron durante un viaje en las islas Fiyi, lugar donde se enamoraron perdidamente. A partir de ese momento, ambos se convirtieron en una de las primera parejas viajeras de Instagram.

Antes de conocerse, los jóvenes ya se dedicaban a viajar por el mundo e inmortalizar sus travesías en sus redes sociales.

La pareja de influencers trabaja con marcas, hoteles y compañías de viajes. A raíz de su relación, las peticiones de colaboración y los consiguientes ingresos se multiplicaron.

Al día de hoy, con 28 y 26 años respectivamente, Jack y Lauren superan los dos millones de seguidores y han ganado tanto dinero que acaban de construir una mansión en Bali.

TODO ES UN SUEÑO

Hace unos años, la idea de comprar una lujosa mansión en la paradisíaca isla de Indonesia era imposible para los dos.

Jack trabajaba limpiando alfombras en una tienda de su Manchester natal y Lauren era asistente dental. No obstante, su pasión por conocer el mundo los llevó a convertirse en mochileros.

Al poco tiempo, las fotos de sus viajes empezaron a generar reacciones de miles de usuarios.

“Un día una marca se puso en contacto conmigo y me ofreció 35.000 euros por ir a Los Ángeles, rodar una campaña y publicar cinco post en mi cuenta de Instagram. No tenía idea de que podría ganar dinero de esa manera. Acepté y comencé a centrarme en lo que hago ahora. Literalmente, una semana después, conocí a Lauren”, recuerda Jack en una entrevista con The Cut.

Tras coincidir en viaje de trabajo en Fiyi y, después de conocerse y compartir una semana, la pareja decidió seguir juntos su recorrido por el mundo.

Es así como Jack y Lauren se convirtieron en una de las primera parejas viajeras de Instagram.

“Cuando empezamos había pocos que posaran juntos. A muchos chicos les daba demasiada vergüenza y preferían quedarse detrás de cámara en plan ‘novios de Instagram’. Además teníamos un estilo de fotos que parecían muy naturales. Ahora todo el mundo hace ese tipo de cosas, pero por aquel entonces era bastante innovador”, explica el joven.

Agotados por los viajes, la pareja decidió establecerse en Bali. Su mansión se ha convertido en su centro de operaciones y ahora comparten contenido más enfocado al estilo de vida.

"Fui muy específica asegurándome de que nuestra casa se fotografiara bien. Si estoy preparando un post en el baño, hablando, por ejemplo, del blanqueamiento dental o algo así, quiero que el fondo se vea bien. Necesito una iluminación bonita, muebles chulos y un sillón cool donde pueda fotografiar productos. Quiero poder hacer una colaboración con una marca sin tener que decir: ‘Oh, ¿dónde deberíamos alojarnos esta noche para que podamos preparar algo de contenido?’, detalla Lauren.