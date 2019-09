Un joven de 27 años murió tras caer en un acantilado por el Ponte Tibetano devall val Sorda, Verona, Italia. La víctima fue identificada como Gabriele Puccia, quien se perdió en la zona. Luego utilizó su cuenta de Instagram para bromear en torno a su extravío y despedirse sin imaginar que era su último adiós.

En los videos que colgó en la red social, el muchacho manifestó que no encontraba el camino de vuelta y aprovechó para despedirse por si algo salía mal. También contaba que su hermana le había recomendado no excursionar en el lugar.

Sin embargo, el imprudente joven no le hizo caso y ni bien se despistó no supo cómo volver al lugar donde había estacionado su automóvil.

“Cretino de mí, que no he puesto la localización en el mapa”, precisó Puccia.

También contó que jamás en su vida había hecho una excursión pero que decidió hacerlo pese a conocer que se trataba de una ruta que presentaba cierta dificultad.

“En caso de ir todo mal pido disculpas a las personas a las que he hecho daño, también me disculpo con los que he traicionado. Si todo va mal, pues me despido. Adiós”, fue lo último que dijo en Instagram.

Equipos de rescate de Verona hallaron el cuerpo de la víctima, la madrugada del último sábado. Cayó por un acantilado de más de diez metros.

Gabriele Puccia se había desempeñado como árbitro de fútbol en categorías regionales de Italia y también era fisioterapeuta.

