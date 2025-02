Italia propone "cumbre inmediata" sobre Ucrania tras el choque entre Trump y Zelenski

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, instó este viernes a celebrar una cumbre de forma inmediata entre Estados Unidos, los Estados europeos y aliados para abordar retos como Ucrania tras el enfrentamiento de hoy en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Es necesaria una cumbre inmediata entre Estados Unidos, los Estados europeos y los aliados para hablar con franqueza sobre cómo pretendemos abordar los grandes desafíos actuales, empezando por Ucrania, que hemos defendido juntos en los últimos años, y aquellos que estaremos llamados a abordar en el futuro", aseguró la jefa de Gobierno italiana en un comunicado difundido por su oficina.

Según agregó, "esta es la propuesta que Italia pretende hacer a sus socios en las próximas horas".

Tras el acalorado roce de este viernes entre Trump y Zelenski, Meloni instó a evitar divisiones entre los países occidentales.

La división no le conviene a nadie

"Cada división de Occidente nos debilita a todos y favorece a quienes desean ver la decadencia de nuestra civilización, no de su poder e influencia, sino de los principios en qué se fundó, ante todo la libertad", remarcó Meloni, que advirtió de que "esta división no le conviene a nadie".

Meloni, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, es considerada una de las principales aliadas de Trump en Europa y ha mostrado estos últimos tiempos una estrecha sintonía con él, a quién visitó incluso poco antes de asumir el poder en su residencia de Mar-a-Lago, mientras que también estuvo presente en su investidura.



