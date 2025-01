Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego tras meses de intensas negociaciones

Después de semanas de complejas negociaciones en Qatar, Israel y Hamás han llegado a un acuerdo de alto el fuego en el conflicto que ha asolado la Franja de Gaza durante 15 meses, dejando una cifra trágica de más de 46.500 palestinos fallecidos.

El gobierno israelí se prepara para votar y dar la aprobación definitiva para que el acuerdo entre en vigor.

Para Raji Sourani, abogado gazatí y director del Centro Palestino de Derechos Humanos, este acuerdo representa un símbolo de la resistencia de su pueblo.

Sourani, quien estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones debido a los bombardeos israelíes y se vio obligado a huir de Gaza, anhela regresar a su hogar. “Todos necesitamos este alto el fuego”, declaró para elDiario. “Como palestino, queremos detener el genocidio, la matanza masiva diaria, la destrucción, el desplazamiento y la hambruna. Después de 15 meses, la ocupación israelí no ha logrado ninguno de sus objetivos”.

Los detalles del acuerdo, filtrados el martes, revelan una primera fase de 42 días durante los cuales Hamás liberará a 33 rehenes. En contrapartida, las tropas israelíes se retirarán gradualmente de las zonas pobladas de Gaza, estableciendo una "zona de amortiguación" a lo largo de las fronteras norte y este, permitiendo el retorno de gazatíes desarmados al norte y liberando a prisioneros palestinos.

🔴 #AHORA | Estallan celebraciones en la Franja de Gaza al conocerse el acuerdo entre Israel y Hamás por la liberación de rehenes israelíes y el cese de los ataques a los territorios palestinos. pic.twitter.com/W5tTDqTvfh — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 15, 2025

El número de prisioneros liberados dependerá de la cantidad de rehenes con vida, estimándose entre cientos y un millar. A partir del día 16, se iniciarán las negociaciones para la segunda fase del acuerdo, que abordará la liberación del resto de los rehenes, incluyendo aquellos que hayan fallecido.

Sourani enfatizó que “Israel no ha logrado la victoria absoluta y nosotros no nos rendimos”. Reconoció la falta de un horizonte político claro para resolver el conflicto a largo plazo, pero destacó que “los israelíes y estadounidenses se han dado cuenta de que somos las piedras del valle y ningún poder en la tierra puede hacer que nos vayamos”.

Jørgen Jensehaugen, investigador sénior del Peace Research Institute of Oslo (PRIO), especializado en el conflicto, señaló que la efectividad del acuerdo dependerá de la situación en el terreno. “La posición israelí es que esto es temporal. La posición de Hamás es que esto debería ser el final de la guerra”, explicó. “Hamás está en una situación terrible, pero habrán sobrevivido. También podrán sumar apoyos al asegurarse la liberación de tantos prisioneros”.

Sourani, quien ha jugado un papel crucial en los procesos legales ante la Corte Penal Internacional y forma parte del equipo legal de Sudáfrica en la demanda por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, afirmó que “los frentes legales no pararán. Tenemos que seguir hacia la rendición de cuentas de los criminales. La paz no debería contradecir a la justicia, que es la garantía para que no se repita el genocidio de nuevo”.

La extrema derecha israelí, socia de gobierno de Netanyahu, ha ejercido presión constante para obstaculizar cualquier avance hacia un acuerdo. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, incluso amenazó con dimitir, instando a su colega, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, a hacer lo mismo, lo que podría desestabilizar al gobierno. Ben-Gvir afirmó que su influencia política impidió un acuerdo similar el año pasado, a pesar de que Israel siempre ha culpado a Hamás por la falta de un alto el fuego.

El gabinete israelí debe ahora aprobar el acuerdo por mayoría, siguiendo el precedente de la breve pausa de siete días lograda en 2023, la única interrupción en 15 meses de conflicto.

