Fue un evento que podría sentar un precedente en un mundo que anhela un regreso a la normalidad: un concierto de música en Israel al que asistieron decenas de personas vacunadas contra el coronavirus (COVID-19).

El concierto al aire libre en Tel Aviv el miércoles fue uno de los primeros de un programa en reiniciar eventos culturales al restringir la asistencia a las personas que han sido vacunadas o con inmunidad después de contraer la enfermedad.

Los asistentes debían mostrar un “Pase Verde”, un certificado validado por el gobierno que mostraba que habían recibido ambas dosis de la vacuna más de una semana antes del evento o que se habían recuperado del COVID-19 y se suponía que eran inmunes.

Los pases son válidos por seis meses a partir del momento de la vacunación completa.

“Proporciona protección, pero también una sensación de comodidad sentarse entre las personas vacunadas”, dijo Doron Zicher, un empresario jubilado que se estaba preparando para ver la actuación de la cantante israelí Nurit Galron al anochecer en Yarkon Park.

“Después de un año quedándonos en casa en una especie de ambiente aislado, se siente genial salir y experimentar espectáculos y actividades públicas”.

Israel lanzó el esquema de pases el fin de semana cuando reabrió su economía. Casi la mitad de los israelíes han recibido la primera de las dos dosis necesarias.

Los gimnasios, piscinas, teatros y hoteles están abiertos solo para titulares de pases. Una vez dentro, se aplican límites estrictos a los requisitos de ocupación y distanciamiento social.

Es probable que dichos programas sean examinados por otros países que buscan reabrir sus actividades mientras sus propias poblaciones se someten a una vacunación masiva.

Los funcionarios de salud en Israel, que ha liderado el mundo con su rápida implementación con la vacuna Pfizer-BioNTech, esperan que el esquema actúe como un incentivo para los escépticos de las vacunas.

Los estudios israelíes han demostrado que la vacuna Pfizer reduce la transmisión del virus.

“Si necesito ir a un lugar cultural donde no pidan el pasaporte verde, no iría”, dijo Michal Porat, de 66 años. “Quiero saber y estar seguro de que todas las personas que están cerca yo ya soy inmune y estoy vacunada, y no confiaría en las personas que no lo están”.

Fuente: Reuters