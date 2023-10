Una colombiana narró el terrorífico momento que vivió cuando comenzó el ataque de Hamás contra Israel, el pasado sábado 7 de octubre.

Ocurrió en la madrugada, unos 3.000 jóvenes -en su mayoría israelíes- bailaban al ritmo de música electrónica en el festival Tribe of Nova en el desierto, cuando comenzó el ataque.

La colombiana Laura Malo narró a Semana los duros momentos que vivió junto a miles de personas.

“Todo estaba normal y de repente empezaron a bombardear… No paraban las bombas. Esto nunca había pasado. Con un amigo nos escapamos en un carro, no sabíamos qué hacer. Aparecieron terroristas con metralletas y en motos a perseguir y dispararle a todo el mundo. A nosotros nos dispararon el carro, pero logramos escaparnos gracias a Dios y estoy viva es de milagro”, comentó Laura.

La mujer continuó con su terrible relato: “Estábamos en el carro huyendo y nos metimos por un terreno abandonado, era un invernadero. Allí estuvimos las 15 horas acostados. Todo el tiempo ahí no tuvimos comida ni agua, sin comunicación. Yo les envié a unas amigas mi ubicación; incluso, me despedí de mis padres. No sabía si iba a volver a casa”, agregó.

Cuando ya no tenía fe de sobrevivir, una luz de esperanza brilló con la llegada de los militares.

“Estábamos escondidos y de repente llegó el ejército y nos llamó por nuestros nombres, nos rescató. Yo no lo podía creer…”, finalizó.

Dicho festival tuvo lugar a en las afueras del kibbutz Reim, ubicado a menos de diez kilómetros de la valla de separación que atravesaron cientos de milicianos del movimiento islamista Hamás, desencadenando una guerra que ha dejado ya más de 900 muertos y 2.600 heridos en Israel y al menos 560 fallecidos y 2.900 heridos en Gaza por los bombardeos israelíes de represalia, según EFE.