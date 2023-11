La directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, visitó Gaza -bombardeada por Israel- y lo que encontró fue desolador.

“En el día de hoy he visitado la Franja de Gaza para reunirme con los niños y las niñas, sus familias y el personal de Unicef. Lo que he visto y oído ha sido desolador. La población soporta repetidos bombardeos y se enfrenta a pérdidas y desplazamientos. Dentro de la Franja no existe lugar seguro al cual el millón de niños y niñas de Gaza pueda ir”, dijo.

Asimismo, informó que en Gaza se están cometiendo “graves violaciones contra la infancia” con asesinatos, mutilaciones, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales, y la denegación del acceso a la ayuda humanitaria.

“Muchos menores están desaparecidos y se cree que se encuentran enterrados bajo los escombros de edificios y casas que se han derrumbado como consecuencia trágica del uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas. Mientras tanto, en uno de los hospitales de Gaza han muerto bebés recién nacidos que requerían atención especializada, mientras se agotaban la electricidad y los suministros médicos y continuaba la violencia con efectos indiscriminados”, expresó.

Además, lamentó que los ataques hayan afectados a los hospitales en Gaza y también a los pacientes.

“En el hospital Al Naser de Khan Younis, visité a pacientes y a familias desplazadas en busca de refugio y seguridad. Una chica de 16 años me narró desde su cama de hospital el bombardeo de su barrio. Ella sobrevivió, pero los médicos le han dicho que nunca volverá a caminar. En el área de neonatos del hospital, unos bebés diminutos se aferraban a la vida en incubadoras, mientras los médicos se preocupaban por cómo mantener las máquinas en funcionamiento sin combustible”, dijo.





Los ataques

Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre tras un ataque masivo, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a más de 240.

Desde entonces, las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel atacan sin tregua la Franja de Gaza, dejando más de 11.300 muertos, 29.200 heridos y 3.600 desaparecidos bajo los escombros.

Además, 190 médicos, enfermeras y paramédicos de Gaza han muerto por los ataques israelíes, mientras que 25 hospitales de la Franja han sido destruidos y 52 centros de salud han quedado fuera de servicio.

Con información de EFE