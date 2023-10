El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó la tesis israelí sobre la explosión el día anterior en un hospital de Gaza, que apunta a un cohete fallido de la Yihad Islámica como la causa.

A su llegada a Tel Aviv para una visita relámpago a Israel de unas pocas horas, Biden ya se inclinó por la versión israelí sobre la base de las pruebas presentadas, y más tarde comentó, preguntado por los periodistas que viajan con él, que lo que le convenció fue los datos mostrados por el Departamento de Defensa norteamericano.

“En base a lo que he visto, parece que ha sido la otra parte, pero hay mucha gente por ahí que no está segura, por lo que tenemos mucho por delante”, afirmó Biden nada más llegar a Israel, justo antes de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Una explosión ocurrida el martes en el hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza habría causado 471 muertos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, gobernada de facto por el grupo islamista Hamás, que enseguida acusó a Israel de un ataque aéreo letal que provocó la que sería la mayor matanza registrada en el enclave en cinco guerras.

Sin embargo, Israel se desmarcó, acusó a Hamás de “inflar las cifras de víctimas” y apuntó a un cohete fallido de la Yihad Islámica, el segundo grupo armado más poderoso de Gaza.

Explosión en hospital de #Gaza continúa sin esclarecerse



Tanto #Israel como los grupos terroristas #Hamás y la Yihad Islámica han negado cualquier responsabilidad en el incidente que, según fuentes oficiales gazatíes, dejó 473 muertos la noche de este martes.#DWNoticias /jam pic.twitter.com/gObMwOKfdh — DW Español (@dw_espanol) October 18, 2023

Sus pruebas indican que no hubo un impacto directo en el hospital, que se produjo una explosión menor en un aparcamiento del centro médico, seguida de un incendio por el combustible contenido en el proyectil, y que no hay un cráter en el punto del impacto, lo que sugiere que fue causado por un cohete, no por un misil israelí.

Las imágenes difundidas por el Ejército israelí, y también por medios locales, muestran coches calcinados en un área de unos cientos de metros cuadrados al lado del hospital, con una veintena de automóviles aparcados, varios calcinados y pocos destruidos.

Ante estas alegaciones, la Yihad Islámica acusó a Israel de “inventar mentiras” y “acusaciones falsas” tras cometer “una brutal masacre”, palabras en la línea de Hamás, que habló de “genocidio”.

Con información de EFE