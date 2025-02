Israel en alerta: Tres bombas estallan en autobuses cerca Tel Aviv en "presunto ataque terrorista"

La policía israelí informó este jueves que tres bombas explotaron y otras dos fueron desactivadas en distintos lugares donde había autobuses en el suburbio de Bat Yam en Tel Aviv. Según informan las autoridades, nadie resultó herido.

"La policía israelí dijo que tres bombas explotaron mientras otras dos estaban siendo desactivadas en lugares separados.

"Se trata de dos artefactos explosivos idénticos con temporizador. Tres de ellos han detonado y otros dos han sido localizados y están siendo neutralizados", declaró a la AFP un portavoz de la policía.

Se han desplegado grandes fuerzas policiales para buscar sospechosos, dijo la policía en un comunicado.

“Las unidades de desactivación de bombas de la policía están buscando más objetos sospechosos. Instamos al público a evitar las zonas y a permanecer alerta ante cualquier objeto sospechoso”, añadió.

Las dos bombas que no estallaron tenían cronómetros programados para el viernes por la mañana, según informa The Time of Israel. La policía israelí afirma que las explosiones son un "presunto ataque terrorista".

Al respecto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó "intensificar" las operaciones militares en Cisjordania ocupada, tras la serie de explosiones.

Tras "los graves intentos de ataque en la zona de Gush Dan [en el centro] por parte de organizaciones terroristas palestinas contra la población civil de Israel, di instrucciones a las FDI [las fuerzas armadas] para que intensifiquen las operaciones destinadas a frustrar el terrorismo en el campo de refugiados de Tulkarem y en todos los campos de refugiados de Judea y Samaria", declaró en un comunicado, usando un término utilizado en Israel para referirse a Cisjordania.

