Isabella Kalua de 6 años, fue reportada como desaparecida, el pasado 13 de septiembre, por sus padres adoptivos en Hawái, Estados Unidos. Sin embargo, la semana pasada fueron arrestados por ser los principales sospechosos en el caso. Asimismo, gracias al testimonio de su hermana mayor de 12 años, se conocen nuevos detalles de las torturas que padeció la pequeña.

La hermana menor de Isabella, identificada con las iniciales I.M.K, detalló que la madre compró por Internet una jaula para perros pese a que no tienen mascota, a su vez, solían dejarla sin comer y la encerraban en dicha jaula. También le tapaban la boca con cinta adhesiva para impedir que la niña saliera a buscar comida por la madrugada, según Univisión.

Isaac y Lehua Kalua adoptaron a Isabela y a dos de sus hermanos. Cuando I.M.K, fue entrevistada por la policía, contó que sus padres adoptivos le pidieron mantener en secreto lo que había pasado con Isabella.

La hermana finalmente confirmó que Isabella estaba muerta y que ella estuvo en la escena al momento de los hechos.

De acuerdo con su testimonio, la madre metió el cuerpo de la niña en una bañera con agua fría con el fin de despertarla, al no funcionar, despertó al padre y le pidieron a la hermana que siguiera durmiendo y que guardara el secreto de lo que había ocurrido.

Al día siguiente, cuando despertó, el cuerpo de la niña ya no estaba y no sabe qué pasó con él. Hasta el momento, el cuerpo de Isabella Kalua no ha sido encontrado.

Días después, Isaac acudió a un hospital con la excusa de tener síntomas de coronavirus. Pero la hermana de 12 años, contó que la visita al centro médico era una farsa para que le dieran días libres en el trabajo y así poder deshacerse de la evidencia.

Univisión recuerda que Isaac K. Kalua III, de 52 años; y Lehua Kalua, de 43, reportaron la presunta desaparición de su hija adoptiva. Además, dijeron a las autoridades que la niña había desaparecido durante la noche. Sin embargo, la investigación reveló que a Isabella no se le había vuelto a ver desde el 18 de agosto, casi un mes antes, por lo que la policía comenzó a sospechar de los padres adoptivos y de que podría tratarse de un crimen.

Tras su arresto, los padres adoptivos se declararon inocentes de la muerte de la niña.

