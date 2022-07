En sus setenta años de reinado Isabel II ha despachado con catorce primeros ministros, desde Winston Churchill hasta Boris Johnson, dimitido hoy.

Diez de ellos pertenecían al Partido Conservador y cuatro al Laborista. Uno de ellos, el laborista Harold Wilson, fue primer ministro en dos mandatos separados por una legislatura conservadora.

La lista de primeros ministros británicos incluye a dos mujeres, Margaret Thatcher y Theresa May, ambas conservadoras.

Winston Churchill, que ya había sido primer ministro durante la II Guerra Mundial (1940-1945), volvió al cargo en 1951, cuando todavía reinaba el padre de la actual reina, Jorge V, quien murió el 6 de febrero de 1952. El reinado de Isabel II comenzó poco después, aunque no fue coronada oficialmente hasta el 2 de junio de 1953. Churchill dimitió el 5 de abril de 1955.

Le sucedió el conservador Anthony Eden, que se mantuvo en el poder hasta 1957.

Tras la dimisión de Eden, el siguiente en la lista fue Harold Macmillan, también conservador, que ocupó el 10 de Downing Street hasta 1963, cuando un problema de salud le obligó a dejar el cargo.

Fue sustituido entonces por Alec Douglas-Home, igualmente conservador, primer ministro hasta 1964.

El primer jefe de gobierno laborista durante el reinado de Isabel II fue Harold Wilson, que ostentó dos mandatos, el primero entre 1964 hasta su dimisión en 1970, y el segundo entre 1974 y 1976, año en el que presentó su renuncia por segunda vez.

Entre los dos mandatos de Wilson, el cargo fue ocupado por el conservador Edward Heath.

En 1976, tras la salida de Wilson, de nuevo un laborista fue nombrado jefe de Gobierno, James Callagham, pero su Gobierno cayó en marzo de 1979 tras perder un voto de confianza en la Cámara de los Comunes, el primero desde 1924.

La princesa Isabel de Gran Bretaña saluda a Winston Churchill en una recepción en el Guildhall, el 23 de marzo de 1950 en Londres. En el fondo se puede ver al Primer Ministro Sr. Atlee y su esposa, la Sra. Atlee. (Foto por - / AFP)

La derrota en la moción de censura precipitó la celebración de nuevas elecciones ganadas por la conservadora Margareth Thatcher en 1979.

La conocida como la Dama de Hierro ha pasado a la historia como la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno británico y su mandato, que se prolongó once años, hasta su renuncia en1990, ha sido el más largo durante el reinado de Isabel II.

A Thatcher le sucedió John Major, también miembro del Partido Conservador, primer ministro hasta 1997.

Tras Major, volvió a Downing Street el Partido Laborista de la mano de Tony Blair, que ocupó el cargo hasta 2007, cuando presentó su renuncia a la Reina.

Su puesto fue ocupado por otro laborista, Gordon Brown, entre 2007 y 2010.

Tras el interludio laborista los conservadores retomaron el gobierno en 2010 con David Cameron, quien renunció en 2016 tras su derrota en el referéndum sobre la salida de su país de la Unión Europea.

Su sucesora, Theresa May, tampoco logró sobrevivir al Brexit. May se mantuvo como primera ministra entre 2016 y 2019, cuando renunció al cargo al no poder llevar adelante la salida de la UE.

En mayo de 2019 Boris Johnson sustituyó a May y en diciembre siguiente revalidó el cargo tras obtener una gran victoria electoral para los conservadores.

Fuente: EFE

