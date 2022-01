Isabel II del Reino Unido sigue al pie de la letra su dieta diaria donde están bienvenidas ciertas bebidas con alcohol que son sus favoritas. Aunque en octubre de 2021 le prohibieron seguir consumiendo cócteles para no afectar su salud a los 95 años, durante mucho tiempo ha sido fanática de uno en especial a base de Dubonnet que mezcla con ginebra y que le trae más de un recuerdo, pues también era el favorito de la Reina Isabel, la Reina Madre.

A finales de 2020, el especialista en cultura británica y realeza, Bryan Kozlowski, lanzó el libro ‘Larga vida a la reina: 23 reglas para vivir como la monarca reinante más longeva de Reino Unido’ y en una entrevista con el New York Post indicó que la madre de Carlos de Gales está acostumbrada a las comidas sencillas, a una pequeña porción de tarta en el té de la tarde y a incorporar el alcohol con mesura en su día a día.

Isabel II bebe un cóctel con ginebra antes del almuerzo, sus alimentos los acompaña con una copa de vino o un champán por la noche. Mención aparte tiene el dry martini que también disfrutaba al anochecer.

El cóctel favorito antes del almuerzo

La monarca recibe “su primer cóctel justo antes del almuerzo y está preparado con ginebra y Dubonnet (vino dulce) con una rodaja de limón y mucho hielo”, reveló el royal chef Darren McGrady, quien cocinó para ella de 1982 a 1993, a la revista Business Insider .

El Dubonnet es el licor que se obtiene de la mezcla de vino fortificado, especias, hierbas y un poco de quinina. Según ABC News, la receta favorita de Isabel II del Reino Unido lleva dos partes de Dubonnet Rouge, una de ginebra Gordon’s, una rodaja de limón y dos cubitos de hielo.

La reina Isabel II del Reino Unido siempre disfrutaba de compartir un cóctel con sus invitados, como el expresidente francés Francois Hollande. (Foto: AFP)

Un cóctel que le recuerda a su madre

El Dubonnet también era el preferido de Isabel Bowes-Lyon, esposa del rey Jorge VI, un gusto que heredó a su hija, la actual monarca del Reino Unido. Si bien ya explicamos cómo prefiere tomarlo la abuela de Guillermo y Enrique, su madre tenía otra receta: unir 30% de ginebra con un 70% de Dubonnet y colocar una rodaja de limón debajo del hielo.

Las preferencias alcohólicas de la madre de Isabel II fueron recogidas en el libro ‘Behind the Throne: A Domestic History of the Royal Household’ (Detrás del trono: una historia doméstica de la casa real), del historiador Adrian Tinniswood, donde varios trabajadores relataron cuándo y cuánto bebía.

Margaret Rhodes, sobrina y dama de compañía de la reina madre dijo que bebía ginebra y también Dunnet –licor similar al vermú– antes del almuerzo; vino con la comida; un Martini antes de la cena y, por último, una copa de champán. Un hábito que “jamás variaba”.

El secretario privado de la reina madre, Colin Burguess, añade a este menú un vaso de oporto después del almuerzo –y posterior, por tanto, a la ginebra y al Dunnet–, un segundo Martini antes de la cena y una copa del champán francés Veuve Clicquot de vez en cuando en la comida, según destacan desde El País .

En 2020, el palacio de Buckingham sacó su propia marca de ginebra , y la reina permite que se produzca vino espumoso de sus viñas en Windsor Great Park.