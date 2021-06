Este año trajo más de un acontecimiento en la vida de la reina Isabel II del Reino Unido . No solo siguió afrontando la pandemia de COVID-19 en aislamiento, vio las explosivas declaraciones de su nieto Enrique de Sussex junto a Meghan de Sussex frente a Oprah Winfrey, le dio el último adiós a su esposo Felipe de Edimburgo tras 70 años juntos, la muerte de su perro Fergus y acudió a ciertos eventos; sin embargo, el 2022 promete ser mejor, pues el palacio de Buckingham ya anunció las impactantes festividades que marcarán el Jubileo de Platino de la monarca británica de 95 años, ¿de qué se trata?

Los británicos vivirán un momento único en la historia de la nación, pues la soberana conmemorará sus 70 años de reinado, el más largo de Inglaterra.

Festividades en el país

La familia real dio a conocer este miércoles 02 de junio los planes para el 2022 que incluyen un fin de semana feriado de 4 días de duración, un desfile en honor a Su Majestad denominado ‘Trooping The Colour’, fiestas en las calles, un servicio de acción de gracias en la catedral de St. Paul y un concierto en el palacio de Buckingham que lleva el nombre de ‘Platinum Party at The Palace’.

“Su Majestad, la reina celebrará su aniversario de platino del jueves 2 al domingo 5 de junio de 2022 (...) El fin de semana brindará la oportunidad a las comunidades a través del Reino Unido de celebrar esta fecha histórica”, se lee en el mensaje publicado en las redes de la familia real.

En él también se agrega que “su Majestad y los miembros de la familia real viajarán por todo el país realizando diferentes compromisos para conmemorar esta celebración histórica que culminará con el Platinum Jubilee Weekend en junio”.

Cronograma de actividades

Jueves 2 de junio de 2022: Se celebrará el popular ‘Trooping the Colour’ , en el que desfilarán más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos. Comenzará en el Palacio de Buckingham y recorrerá la calle The Mall hasta llegar al Horse Guards Parade, donde estarán los miembros de la familia real a caballo o en carruaje, según detalla ‘Hola’. El desfile terminará con la tradicional exhibición aérea de la RAF (Real Fuerza Aérea).

Se celebrará el popular , en el que desfilarán más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos. Comenzará en el Palacio de Buckingham y recorrerá la calle The Mall hasta llegar al Horse Guards Parade, donde estarán los miembros de la familia real a caballo o en carruaje, según ‘Hola’. El desfile terminará con la tradicional exhibición aérea de la RAF (Real Fuerza Aérea). Viernes 3 de junio de 2022: se celebrará un servicio de Acción de Gracias en la St Paul’s Cathedral (la Catedral de San Pablo).

se celebrará un servicio de Acción de Gracias en la St Paul’s Cathedral (la Catedral de San Pablo). Sábado 4 de junio de 2022: La reina Isabel II del Reino Unido , junto a otros familiares, presidirá el derby que tradicionalmente se celebra en el hipódromo Epsom Downs (en la ciudad de Epsom ubicada en el condado de Surrey). Ese día también será el concierto desde el Palacio de Buckingham que será retransmitido por la BBC.

La reina , junto a otros familiares, presidirá el derby que tradicionalmente se celebra en el hipódromo Epsom Downs (en la ciudad de Epsom ubicada en el condado de Surrey). Ese día también será el concierto desde el Palacio de Buckingham que será retransmitido por la BBC. Domingo 5 de junio de 2022: será el ‘The Big Lunch’ para “animar a las comunidades a celebrar juntas y conocerse un poco mejor, uniéndose en el espíritu de la diversión y la amistad” y se propondrá que organicen “una fiesta en la calle o un picnic, a tomar el té y tarta o una barbacoa en el jardín”. También habrá un concurso que contará con más de 5.000 personas de todo el Reino Unido y la Commonwealth.

Inicio de su reinado

La joven Elizabeth subió al trono el 2 de junio de 1953 en una ceremonia realizada en la histórica Abadía de Westminster que fue televisada en vivo y vista por más de 27 millones de personas tan solo en el Reino Unido, según explican fuentes oficiales.

Ella se convirtió en reina tras la muerte de su padre, Jorge VI, cuando solo tenía 25 años y desde entonces ha dedicado su vida a su país y a su pueblo.