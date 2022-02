Si bien el Palacio de Buckingham se indicó que la reina Isabel II del Reino Unido se encuentra con síntomas “leves” tras confirmarse su positivo a COVID-19 a los 95 años de edad, surge la interrogante de qué pasaría “en caso de que reina no pueda cumplir con sus deberes oficiales como soberana por enfermedad”. Es aquí donde entran a tallar sus Consejeros de Estado, ¿Quiénes son dentro de la familia real británica?

En el comunicado se aseguró que la soberana está experimentando “síntomas leves parecidos a los de un resfriado” tras haber tenido contacto con su hijo Carlos de Gales, quien también contrajo el virus al igual que su esposa Camila de Cornualles y que espera continuar con “tareas ligeras” en Windsor durante la próxima semana. “Ella continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las pautas apropiadas”, se puntualizó. Además, en el Castillo de Windsor cuenta con sus propios médicos reales que están a cargo de atender y vigilar su estado de salud.

¿Quiénes son los Consejeros de Estado?

Se trata de miembros de alto rango dentro de la familia real británica a quienes la monarca puede delegar y revocar funciones reales (excepto la concesión de rango, título o dignidad de la nobleza ), a través de cartas patentadas bajo la Gran Seal of the Realm, para evitar retrasos o dificultades en el despacho de asuntos públicos en caso de enfermedad (excepto incapacidad total), o ausencia intencionada o real del Reino Unido.

Según establece la ley, se trata de las cuatro primeras personas mayores de 21 años que aparecen en la línea de sucesión. En el caso de Isabel II son Consejeros de Estado el príncipe Carlos de Gales, el príncipe Guillermo de Cambridge, el príncipe Enrique de Sussex y el príncipe Andrés de York. Aquí vale aclarar que los hijos del duque de Cambridge preceden a sus tíos, pero son menores de edad).

Actualmente, de los cuatro solo Carlos y Guillermo son idóneos para asumir sus funciones como Jefa de Estado, pues el otro hijo de Diana de Gales abandonó la casa real en 2020 junto a su esposa Meghan de Sussex y el padre de Beatriz y Eugenia de York está apartado de sus funciones tras ser acusado de supuestos abusos sexuales.

¿Qué funciones puede adoptar un Consejero de Estado?

En caso la reina Isabel II del Reino Unido no pueda cumplir con su rol de soberana por enfermedad, tanto Carlos de Gales como Guillermo de Cambridge pasarían a trabajar en conjunto, pero la ley dispone que algunas de las funciones no se pueden delegar. Es decir, según detallan desde la revista ‘Vanity fair’ , no pueden nombrar al primer ministro británico, ni crear títulos nobiliarios o disolver el parlamento. Tampoco podrían asumir aquellas funciones de la monarca relacionadas con la Commonwealth.

El medio también explica que el día que el hijo del fallecido duque de Edimburgo asuma como rey, tendrá como cuarto Consejero de Estado a la princesa Beatriz de York, quien de momento ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono.

