Los iraníes descartaron el lunes la posibilidad de que el beligerante intercambio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y su homólogo en Irán pueda derivar en un conflicto militar, pero expresaron su creciente preocupación porque las sanciones estadounidenses dañen su frágil economía.

La agencia de noticias estatal de Irán , IRNA, describió el tuit de Donald Trump como una “reacción pasiva” a las palabras de Rohani.

En las calles de la capital de Irán , Teherán, los residentes reaccionaron con calma al intercambio.

"Tanto Estados Unidos como Irán se han amenazado mutuamente de muchas formas diferentes durante varios años”, señaló resignado Mohsen Taheri, un editor de 58 años.

Un titular en un diario local citó a Rohani diciendo: "Sr. Trump, no juegue con la cola del león”.

El destacado analista político iraní Seed Leilaz restó importancia a la retórica apuntando que, en su opinión, era “la tormenta antes de la calma”.

Leilaz dijo a The Associated Press que no estaba "preocupado por las declaraciones y tuits" y que "ni Irán , ni ningún otro país está interesado en una escalada de las tensiones en la región”.

Recordando las duras palabras que intercambiaron Estados Unidos y Corea del Norte antes de la cumbre de alto nivel entre Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, Leilaz señaló que los dos líderes se “acercaron” pese a las advertencias.

En su última afrenta en Twitter, Donald Trump , advirtió el domingo en la noche a Hasan Rohani que enfrentará graves consecuencias por amenazar a su país.

Trump tuiteó sobre los peligros para Irán de hacer amenazas hostiles a Washington luego de que Rohani dijo antes en el día que “Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces, y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras”.

En su respuesta, el dirigente estadounidense advirtió: "Nunca amenace a Estados Unidos de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos en la historia han sufrido antes”.



Fuente: AP