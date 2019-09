El primer ministro de Pakistán dijo el martes que Donald Trump le había pedido mediar para calmar las tensiones con Irán, aunque el presidente de Estados Unidos afirmó más tarde que fue Imran Khan quien se acercó a él.

Khan se reunió con los presidentes de Estados Unidos e Irán por separado en la sede de la ONU, antes de lo cual visitó al príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, en Arabia Saudita.

"Trump me pidió si podríamos aliviar la situación y tal vez llegar a otro acuerdo", dijo Khan a reporteros en Naciones Unidas.

"Sí, transmitimos eso, y sí, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo", dijo.

"Inmediatamente hablé ayer con el presidente Rohani después de la reunión con el presidente Trump. No puedo decir nada en este momento más que esto, excepto que estamos tratando y mediando", dijo.

En Arabia Saudita, que sufrió ataques en dos instalaciones petroleras a principios de septiembre de los que se culpa a Irán, el príncipe heredero "también me pidió que hable con el presidente iraní", afirmó Khan.

Las especulaciones sobre una cara a cara entre Trump y Rohani al margen de la Asamblea General de la ONU crecieron cuando el presidente de francés, Emmanuel Macro, trató de mediar para conseguir el encuentro.

"Le gustaría negociar. Ciertamente tiene sentido, pero no hemos acordado nada aún", dijo Trump sobre Irán.

"Como el Primer Ministro de Pakistán Khan (...) a mucha gente le gustaría llevarnos a la mesa".

Preguntado por si le había pedido a Khan que se involucrara, Trump dijo: "Bueno, le gustaría hacer eso y tenemos una muy buena relación, y existe la posibilidad de que eso pueda suceder".

"Pero no, no he hablado. En realidad me preguntó, pensó que sería una buena idea reunirnos y estamos aquí, estamos en Nueva York juntos y tenemos tiempo para hacerlo, aunque nosotros hemos mantenido muchas reuniones bilaterales en los últimos dos días".

Pakistán tiene buenas relaciones con Arabia Saudita, pero también tiene vínculos con Irán. Islamabad representa los intereses consulares de Teherán en Estados Unidos ante la ausencia de relaciones diplomáticas.

Los líderes de Francia, Alemania y Japón también se reunieron con Rohani y Trump en las Naciones Unidas con la esperanza de recuperar el camino de la diplomacia.

Fuente: AFP