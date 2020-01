Todos los medios de comunicación han informado sobre el reciente ataque sorpresa que Estados Unidos desató, bajo las órdenes directas de Donald Trump, en la ciudad de Bagdad, Irak, y que terminó con la vida del general iraní Qasem Soleimani.

Sin embargo, algunos medios y principalmente miles de usuarios en las redes sociales hicieron eco sobre la posibilidad de que este ataque fuera usado como pretexto para iniciar una Tercera Guerra Mundial, un hecho que por sus características y el contexto actual, no solo resulta improbable, sino que hasta absurdo, tal como lo reconoce a Perú21 el internacionalista y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Farid Kahhat.

“La comparación con las guerras mundiales es absurda... Yo creo que es un escenario virtualmente imposible porque las dos guerras mundiales se dieron cuando las potencias no solo tenían armamento convencional sino que creían que podían prevalecer ante una guerra convencional. Una guerra mundial, hoy en día, implicaría a potencias nucleares, lo cual quiere decir que son potencias que tendrían la capacidad de destruirse mutuamente. Y es de presumir que nadie iniciaría una guerra que podría terminar con su destrucción total como Estado”, refiere Kahhat.

“Salvo que alguien crea que Rusia va a ir a una guerra con una potencia nuclear en favor de un aliado relativamente menor como Irán, no tiene ningún sentido”, agrega.

EL CONTEXTO ES DISTINTO

Antes de pensar en una posible Tercera Guerra Mundial, habría que tener en cuenta el contexto actual en el que se encuentran tanto Irán como Estados Unidos. Tal como menciona Kahhat, el país del Medio Oriente tiene un gasto de defensa menor del 2% del gasto de Estados Unidos, lo que justifica un armamento antiguo y en algunos aspectos hasta obsoleto.

Además, salvo su programa de misiles de mediano alcance, Irán no cuenta con armas de destrucción masiva comparables a las del país norteamericano, y ni qué decir de arsenal nuclear, “...cosa que tiene no solo Estados Unidos, sino su principal aliado en la región, que es Israel”.

COMPARACIÓN CON LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

La muerte del general iraní Qasem Soleimani ha sido comparada, incluso, con el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, pues ese hecho histórico es considerado como el pretexto desencadenante de la Primera Guerra Mundial.

Como se sabe, el 28 de junio de 1914, aproximadamente a las 11 de la mañana, Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados de dos disparos en Sarajevo, capital de la provincia austro-húngara de Bosnia-Herzegovina, a manos de un nacionalista serbio. Sin embargo, nuevamente se han ignorado los contextos históricos que se vivían en aquel años, respecto de la actualidad.

“En el caso del asesinato del archiduque se dan dos circunstancias. Primero, alianzas militares que se activaron a raíz de la declaración de guerra del Imperio austrohúngaro a Serbia, porque fue un nacionalista serbio quien le da muerte al archiduque Francisco Fernando. Y en segundo lugar, las alianzas funcionaron porque precisamente había una creencia que hoy en día es imposible. Se creía, erróneamente como sabemos en retrospectiva, que en caso de guerra lo mejor era madrugar. Que un ataque preventivo daba una ventaja decisiva en la eventualidad de una guerra. Por eso es que las potencias, honrando sus alianzas pero además partiendo de esa premisa, declaran la guerra en muy pocos días”, analiza Kahhat.

Esta situación particular ya no tendría sentido en la actualidad, cuando las potencias militares en el mundo tienen no solo armas nucleares, sino misiles balísticos intercontinentales, con una capacidad de respuesta prácticamente inmediata en caso de un ataque. Por lo que “nadie creería que en la eventualidad de guerra, un ataque preventivo diera una ventaja decisiva”.

“Nadie sabe con certeza cuánto escalarían estas guerras convencionales antes de que una de las partes se sienta tentado a usar su arsenal nuclear. Y precisamente porque nadie lo sabe con certeza, nadie ha intentado averiguarlo”, refiere Kahhat.

Pero el experto en temas internacionales considera que, pese a lo absurdo que resulta hablar de una Tercera Guerra Mundial, eso no implica que no se desate una guerra. “Nadie sabe con certeza cuánto escalarían estas guerras convencionales antes de que una de las partes se sienta tentada a usar su arsenal nuclear. Y precisamente porque nadie lo sabe con certeza, nadie ha intentado averiguarlo”.

