Investigan a alcaldesa de México por nexos con sanguinario narco que repartió regalos a niños

Indignante. Una alcaldesa mexicana estaría vinculada con el narcotráfico tras una actividad pública en la que agradeció a Nemesio Oseguera Cerventos, 'El Mencho', cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien entregó regalos a los niños de Coalcomán, Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la colocación de lonas en el acto público de la alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila Castrejón y el gesto que tuvo con el narcotraficante.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre, pero fueron varios días después que diversos videos sobre el incidente se viralizaron en redes sociales.

NO A LA APOLOGÍA AL CRIMEN

Sheinbaum señaló que no se puede hacer apología de un grupo criminal.

"Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal. Si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones no se puede, no puede uno juzgar de inmediato", dijo.

La Fiscalía General de la República investiga a la alcaldesa y a una serie de funcionarios que aplaudieron la donación del narco.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha solicitado que Ávila Castrejón sea separada del cargo para facilitar las investigaciones.

¿QUIÉN ES 'EL MENCHO'?

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho' es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

Su cártel se ha consolidado como uno de los principales grupos del narcotráfico a nivel internacional, involucrado en actividades como el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y lavado de dinero.

Este sujeto naciió el 17 de julio de 1966 en Cruz de Elota, municipio de Aguililla, en Michoacán, México.

Antes de ingresar al mundo del narcotráfico, trabajó como campesino y migró a los Estados Unidos, donde fue arrestado por tráfico de heroína en los años 90.

Fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación tras la fragmentación del Cártel de Sinaloa y el debilitamiento del Cártel de los Zetas. Bajo su mando, el CJNG se ha expandido rápidamente, controlando territorios estratégicos en México y extendiendo su influencia a Estados Unidos, Europa y Asia.

Trafica metanfetaminas, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.

El cártel, según medios mexicanos, también opera como una organización paramilitar, utilizando tácticas de terror, como ataques a funcionarios públicos y fuerzas de seguridad.

El CJNG es conocido por su brutalidad, empleando métodos como decapitaciones y ataques masivos.

Ha perpetrado actos de gran impacto, como el ataque a un helicóptero militar en 2015 y el atentado en 2020 contra Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía de Ciudad de México y actual secretario de Seguridad.

Es uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos.

El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura y las autoridades mexicanas también mantienen una fuerte presión para localizarlo, aunque su captura sigue siendo esquiva debido a su red de protección y estrategia de movimiento.

Su esposa, Rosalinda González Valencia, ha sido señalada como operadora financiera del cártel.

Su hijo Rubén Oseguera González, conocido como 'El Menchito', fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico.

