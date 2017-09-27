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Despiden a profesora de colegio por publicar en Instagram fotos muy sexys

La institución consideró que las fotos eran inapropiadas, y le solicitó a Viktoria que las eliminara. Pero ella se negó.

Profesora

Profesora

Viktoria Demeshkina se negó a eliminar sus fotos de su red social.

Profesora

La profesora rusa Viktoria Demeshkina fue despedida luego de que los padres de sus alumnos vieran las imágenes que había publicado en Instagram, su red social favorita. Pero, ¿qué tenían las fotos?

Los padres de los estudiantes de un colegio de la ciudad de Ekaterimburgo, “las poses y las expresiones faciales (en las fotos) tienen una connotación sexual”, informa The Sun. 

La institución consideró que las fotos eran inapropiadas, y le solicitó a Viktoria que las eliminara. Pero ella se negó. La profesora dijo que en ningún momentos les compartió sus fotos a sus alumnos.  Indignada, discutió y finalmente fue despedida.

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