La profesora rusa Viktoria Demeshkina fue despedida luego de que los padres de sus alumnos vieran las imágenes que había publicado en Instagram, su red social favorita. Pero, ¿qué tenían las fotos?
Los padres de los estudiantes de un colegio de la ciudad de Ekaterimburgo, “las poses y las expresiones faciales (en las fotos) tienen una connotación sexual”, informa The Sun.
La institución consideró que las fotos eran inapropiadas, y le solicitó a Viktoria que las eliminara. Pero ella se negó. La profesora dijo que en ningún momentos les compartió sus fotos a sus alumnos. Indignada, discutió y finalmente fue despedida.
Я хочу, чтобы скорее пришла зима И расставила везде свои сугробы, Чтоб пути для отступления замела, И в снегу я не нашла назад дорогу. Чтобы, закружившись вьюгой белой, Унесла метель мою печаль. Чтоб в морозном инее сумела Спрятать я любви своей хрусталь. А душа моя, сродни деревьям голым, Пусть оденется вдруг в белоснежный саван. Чтоб покрылось сердце коркою ледовой, И на нем замерзли бы все раны. Как я слушаю, зима, твои шаги! Ты забыла про меня? Ну где ты ходишь? Я прошу, скорее приходи, Только ты одна сейчас помочь мне сможешь. Ирина Ткаченко (Самара)#зима #архив #екатеринбург #выходные #мужжена #уприроды #нетплохойпогоды #ноябрь #2016год #люблюзиму #розовыещеки #морозно #день #прогулка #хорошийдень #поехали #прогулка #моменты #снежинки #глаза
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