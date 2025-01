Instagram ahora recomendará contenido político: Todo lo que debes saber

A casi un año de que Instagram y Threads bloquearan las recomendaciones de contenido "político" de cuentas que no sigues, el jefe de Instagram, Adam Mosseri anunció que esto va a cambiar en ambas plataformas.

"Vamos a agregar contenido político a las recomendaciones" , dijo Mosseri, citado por Verge.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CAMBIO?

Se trata de un cambio radical con respecto a sus declaraciones de 2023, en las que establecía el objetivo de crear un “lugar menos iracundo para las conversaciones” que no hiciera nada para fomentar la política o las noticias duras, indica el sitio.

Hasta ahora, los usuarios tenían que optar por ver recomendaciones de contenido considerado político, pero el cambio que se implementará esta semana en los Estados Unidos y en el resto del mundo la próxima semana activará las recomendaciones y una configuración de control.

En una serie de publicaciones en Threads, Mosseri reiteró su postura: “He mantenido muy públicamente y durante mucho tiempo que no nos corresponde mostrar a las personas contenido político de cuentas que no siguen y se ha demostrado que no es práctico trazar una línea roja sobre lo que es y lo que no es contenido político”.

En un video en Instagram, dijo que el impulso hacia el contenido político, en particular para los usuarios de Threads, es "por cierto, muy diferente de la respuesta que recibíamos hace solo unos años sobre la sensación de que la gente estaba demasiado expuesta a contenido político en nuestras plataformas".

Anteriormente, los usuarios debían optar por ver contenido político; ahora, estas recomendaciones se activarán automáticamente, aunque se ofrecerán opciones de control para ajustar la cantidad de contenido político que desean ver.

El cambio llega en el contexto de una revisión más amplia de las políticas de moderación de contenido de Meta, la empresa matriz de Instagram y Threads, que también ha decidido finalizar su programa de verificación de datos, lo cual ha sido criticado por diversas instituciones y medios estadounidenses.

Instagram cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, consolidándose como una de las plataformas más utilizadas junto con Facebook y YouTube

