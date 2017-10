El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está envuelto en una nueva polémica por supuestamente decirle a la viuda de un soldado muerto en Níger que "él sabía a lo que se exponía", según una legisladora demócrata que lo acusó de "insensible".

El soldado, La David T. Johnson, de 25 años, murió durante una emboscada en Níger a principios de octubre último. Sus restos llegaron el martes al aeropuerto de Miami, en Florida (sureste). Cuando su viuda, Myeshia Johnson, embarazada de su tercer hijo, se dirigía a recibir el féretro, recibió una llamada de Trump, según Frederica Wilson, representante demócrata y quien acompañaba a la mujer.

"Este hombre está enfermo. Tiene un corazón de piedra y carece de piedad y simpatía. Es una viuda en duelo", se indignó Wilson.

Sin embargo, Donald Trump respondió en Twitter. "La legisladora demócrata se inventó completamente lo que dije a la esposa de un soldado muerto en combate (y tengo las pruebas). ¡Triste!", afirmó.

Wilson a su vez desmintió al presidente en CNN: "No sé de qué tipo de pruebas habla. No era la única en el coche, y también tengo pruebas", subrayó y añadió que el republicano no sabía siquiera el nombre del esposo de la viuda.