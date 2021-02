Innuendo, el disco homónimo de la banda de rock británica Queen fue publicado en febrero de 1991. Treinta años después se recuerda la historia de dolor por la que el grupo musical y en especial Freddie Mercury pasaron a escribir su última producción musical juntos antes de la partida del cantante enfermo.

“Freddie no tiene Sida. Sólo está pagando momentáneamente una vida salvaje de rockero”, dijo Roger Taylor o Brian May a la prensa británica en 1990, reportó Infobae. Los integrantes de la banda estaban cansados de los acosos a Freddie Mercury durante la grabación del disco. Era la última década del cantante en vida.

Por eso, planearon muy bien el trabajo. Las sesiones de grabación se intercalarían en tres semanas de producción, y luego dos semanas para que Freddie pudiera recuperarse del cansancio mientras el resto de la banda utilizaba el tiempo en proyectos propios o con su familia. Fue lo que demoró la grabación casi un año.

Temas que estaban destinados a formar la lista del disco de Brian May como solista, finalmente se incluyeron en Innuendo luego que tres de los integrantes de la banda lo convencieran de darlo al álbum. Para incluirlo, esas piezas obtuvieron aportes musicales de John Deacon y Taylor. Por ejemplo, These are the days of our lives se originó de las notas también de Taylor, quien se inspiró en sus dos hijos.

“Por dentro, mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje se sale, pero mi sonrisa sigue ahí”, cantaba Mercury en The Sow Must Go On (el show debe continuar, traducido del inglés). Fue aporte de Brian May, quien le propuso a Freddie cantarla él, pues el cantante parecía no tener fuerzas para levantarse. “Lo voy a hacer yo”, dijo Mercury al ponerse de pie, porque sabía que como vocalista era su trabajo.

Tanto May, Taylor como Freddie y Deacon se la habían pasado gran parte de su carrera peleando por la autoría de las canciones. Esta vez sería diferente. Todas las canciones fueron firmadas por Queen, pues ya se había dejado de lado la cantidad de aportes en ideas sobre las composiciones, y las regalías se repartirían en partes iguales. “Era algo que tendríamos que haber hecho hace muchos años”, dijo Brian May.

Pero el título del disco y del primer tema sí fue aporte de Freddie. “Innuendo” significa un presagio sobre algo malo que habría de pasar, y casualmente era la palabra que Freddie más usaba al jugar Scrabbel.

Freddie Mercury un 24 de noviembre de 1946 por una bronconeumonía por complicaciones del Sida. (Foto: AFP)

La estructura de opera de la canción principal del disco, Innuendo, que tiene más de 6 minutos de duración, se parece a Bohemian Rhapsody, una de sus obras maestras. También participó Steve Howe, de la banda inglesa Yes, en la guitarra. Y, si bien su participación fue una casualidad cuando el asistente de Queen lo encontró en Montreaux, Suiza, y lo invitó al estudio, Howe habría sido participe también de un momento íntimo para la banda.

“Freddie estaba muy mal. Todos estábamos preocupados y pendiente de él. Intentábamos que la pasara bien. A pesar de esas circunstancias, fue un buen momento para nosotros. Tal vez uno de los mejores porque estuvimos más unidos que nunca”, dijo años después Roger Taylor.

Fue un hecho aceptado tras vivir una temporada el acecho de la prensa británica, a causa de la fama de Freddie por sus escándalos y la incansable vida de excesos y secretos sexuales que tenía antes de enfermar y que había sido delatada por Paul Prenter a Sun en los años 80.

May y Taylor respondían con mentiras a las continuas preguntas de los periodistas. “Escuchen cómo canta en el álbum. ¿Acaso parece alguien que está enfermo o desfalleciente?”, haciendo pensar a todos que Freddie estaba bien de salud, cuando agonizaba y de hecho moriría meses después de la publicación de Innuendo, en noviembre de 1991.

Participación de Queen en los Brit Awards el 18 de febrero de 1990. (Foto: Captura/Infobae/John Rodgers/Redferns)

“Gracias. Buenas noches”, fueron las últimas palabras frente a un público el 18 de febrero de 1990, durante su aparición en los Brit Awards. Se le veía bastante delgado con un atuendo celeste que disimulaba su contextura. Esa noche premiaron a Queen por su gran extraordinario aporte a la música inglesa.

